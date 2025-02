Echipa pregătită de Elias Charalambous primește vizita covăsnenilor în etapa cu numărul 26 din sezonul regulat al SuperLigii României. Meciul se va desfășura pe Arena Națională și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro, dar și pe Facebook Sport.ro.



O veste bună și una proastă pentru FCSB



La conferința de presă premergătoare duelului, Elias Charalambous a anunțat faptul că Malcom Edjouma e accidentat și că nu va fi apt pentru confruntarea cu covăsnenii. Despre David Miculescu a spus că e refăcut.



Ambii s-au accidentat în remiza albă cu Petrolul Ploiești din etapa #25. Edjouma a fost scos atunci în minutul 43, în timp ce Miculescu a ieșit în actul secund, mai exact în minutul 63.



”Edjouma e OUT, în ultimul meci a avut probleme musculare. Miculescu e ok! 100% e ok.



Trebuie să câștigăm toate meciurile, încercăm să le câștigăm pe toate. Diferența în clasament e foarte strânsă, un punct sau două nu fac diferența. Ne luptăm, vrem să câștigăm din nou campionatul. Totul va fi decis în play-off”, a spus Elias Charalambous.



După meciul cu Sepsi OSK, FCSB face deplasarea în Grecia pentru partida cu PAOK Salonic din play-off-ul pentru optimile UEFA Europa League. Cele două se întâlnesc joi seară, 13 februarie, de la ora 22:00.



Cum arată clasamentul SuperLigii