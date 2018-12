Nu sunt "perlele" lui Becali: "El va fi urmatorul transfer pe bani multi!" Echipa din Liga 1 care poate da lovitura in iarna

Craiova ar putea da noul transfer record al Romaniei.

Andrei Ivan este de parere ca Alexandru Mitrita va fi urmatorul transfer de rasunet plecat din Liga 1 chiar daca, recunoaste, va fi destul de greu sa atinga borna de 10 milioane de euro.

"Nu cred ca exista vreun jucator in campionatul nostru sa valoreze banii aceştia (n.red. - 10 milioane de euro), dar cred ca Mitrita va fi urmatorul transfer si va fi pe bani multi. Si Bancu, m-am intalnit ieri cu el, mi-a spus ca au un sezon foarte bun si sper sa castige campionatul", a declarat Andrei Ivan pentru TelekomSport la revenirea in Romania.

Mitrita este cotat in acest moment la 3,5 milioane de euro. A reusit pana acum 12 goluri si 4 pase decisive si a fost declarat cel mai bun atacant din Liga 1 in acest an.