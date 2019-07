"Nu stiu ce-o sa inventez. Nu am timp sa mai lucrez nimic. Astana e mult mai buna ca noi!" Petrescu, in depresie dupa ce a pierdut Supercupa

Dan Petrescu e trist inaintea debutului in preliminariile Champions League.

CFR pleaca maine spre Kazahstan pentru meciul de marti cu Astana. Petrescu are putine solutii la dispozitie. Spune ca Astana ii e mult superioara campioanei Romaniei. Petrescu e suparat ca a pierdut Supercupa in fata prietenului Hagi. Spune ca echipa sa ar fi meritat cel putin un egal.

"A fost un meci echilibrat, cu un trofeu pe masa. Voiam sa castigam, suntem suparati. Nu poti sa spui ca o echipa a dominat sau a fost mai buna. Noi am avut ocaziile mai mari, golul l-au marcat ei. Maine, jucatorii vor fi 5 ore in avion, spre Kazahstan. Rolul meu e sa lucrez la psihicul lor. Meritam mai mult. Mingea n-a vrut sa intre in poarta nici la ultima faza. Am fi vrut macar la penalty-uri pentru ca meritam azi macar un egal. Avem 8 meciuri in iulie. Nu mai avem timp sa lucram la nimic, nu avem timp sa ne antrenam. O tinem din meci in meci pana la finalul lunii. Cine a lucrat cu mine stie ce vreau! Trebuie sa-i bagam si pe jucatorii noi.

Astana e mult mai buna ca noi din toate punctele de vedere. Au buget de 50 de milioane, au 16 internationali in teren, sunt in plin campionat, dar trebuie sa ne jucam sansa. Venim dupa infrangere, dupa drum lung si jucam pe teren sintetic. Nu stiu ce-o sa inventez ca sa fie bine. E posibil sa mai vina jucatori, dar pentru Astana astia suntem, n-avem ce sa mai schimbam", a spus Petrescu la Digisport.