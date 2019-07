Pierderea grea pentru Petrescu inaintea sezonului in care vrea sa atace grupele UCL: un titular a plecat! "Ma nemultumeste asta, trebuie un inlocuitor"

CFR Cluj l-a pierdut pe fundasul francez Kevin Boli (28 de ani). Acesta s-a intors in China.

Imprumutul lui Kevin Boli (28 de ani) de la Guizhou Zincheng la CFR a expirat, iar chinezii nu au mai fost de acord sa-l lase pe fundas la campioana Romaniei. Petrescu spune ca Boli reprezinta o pierdere importanta si le cere conducatorilor sa ii mai aduca un fundas central.

CFR l-a pierdut pe Boli. Petrescu: "Ma nemultumeste asta"



Dan Petrescu se va baza in noul sezon pe Vinicius, Muresan si Burca. Ca solutie de avarie, el ar putea apela si la Ovidiu Hoban.

"Boli a plecat in China. Din pacate, nu am reusit sa-l aducem sau sa il mai imprumutam pentru un an, desi a fost cu noi in pregatire. Suntem descoperiti pe postul de fundas central. Avem doar 3 jucatori acolo, iar asta ma nemultumeste. Poate ne-ar putea ajuta Hoban, dar ar fi bine sa mai aducem un fundas central", a spus Dan Petrescu.

Din apararea care l-a facut pe Petrescu campion pentru a doua oara la rand cu CFR au plecat in aceasta vara Boli si Manea. Ambii au fost imprumutati in stagiunea trecuta.