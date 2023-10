"Nu se pune problema". Ce s-a întâmplat la FCSB, după pasul greșit făcut cu U Cluj

Partida de pe Arena Națională a fost marcată de numeroase ratări ale vicecampioanei României, individualism arătat de jucători pe teren fiind remarcat și de Mihai Stoica.

"Mie îmi pare rău că unii conducători din România poate că sunt speriați, dar cred că e momentul să facem ceea ce fac italienii, adică să dea publicului toate discuțiile din cabina VAR. Dacă nu facem asta, înseamnă că ascundem ceva.

E o problemă că am ratat exasperant, parcă n-am mai avut spiritul acela, parcă n-am mai fost altruiști ca la alte meciuri", a declarat Mihai Stoica după partida cu U Cluj, potrivit Orange Sport.

Detalii de culise din interiorul echipei

Oficialul lui FCSB a dezvăluit că pasul greșit făcut în partida cu ardelenii nu i-a demoralizat pe jucători, iar atmosfera de la echipă este una foarte bună.

"A fost un antrenament care s-a bazat pe jocuri şi pe bună dispoziţie şi, credeţi-mă, că îi cunosc destul de bine pe băieţi ca să-mi dau seama dacă e unul căzut sau... A fost, chiar totul a fost perfect. Tavi (n.r. - Popescu) era chiar foarte bine, nu se pune problema. Nu, nu, nu, sub nicio formă", a explicat Mihai Stoica, potrivit aceleiași surse.

Octavian Popescu, criticat de Gigi Becali

La ultimul interviu oferit, patronul de la FCSB i-a făcut fișa postului lui Octavian George Popescu. Milionarul din Pipera consideră că Florinel Coman ar trebui să devină un exemplu pentru Popescu. "Tot am încercat, ce pot să fac? Tot l-am băgat, l-am băgat, dar asta trebuie să facă antrenorii. Nu mai merge ce mergea până acum. El vrea să gâdile mingea. Nu merge cu gâdilatul mingii. Mingea trebuie pas, pas, pas, pas, așa cum văd la toate echipele valoroase din Europa. Are mingea, la doi metri are un coechipier, pas, pas, pas, combinații.

Trebuie să pasezi și să te demarci. El așteaptă mingea ca să o gâdile, să facă floricele. Nu merge cu floricele la fotbal! N-ai văzut și Coman? Mai e Coman ăla? Nu, tată, vine mingea la el, încearcă un dribling, face o fentă, vede că nu are unde, dă pasă și se demarcă. E adevărat, în careu faci, pentru că îți pune o piedică. În careu, Tavi, fă floricele!", a declarat Gigi Becali.



