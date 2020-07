"Nu puteam sa ratez meciul! Sunt sigura ca Ruben va demonstra ce poate!" Rebecca Prodan, sefa de la Hermannstadt, si-a urmarit echipa din vacanta: ce spune de antrenorul spaniol

Rebecca Dumitrescu Prodan (21 de ani) este sefa din acte a clubului Hermannstadt.

Tanara este in vacanta, insa nu a ratat victoria obtinuta de sibieni pe terenul lui Poli Iasi, scor 3-2.

Rebecca si-a declarat sustinere pentru Ruben Albes, antrenorul spaniol care are 3 meciuri pe banca lui Hermannstadt:

"Sunt plecata cateva zile din tara, impreuna cu David, dar am vazut meciul. Nu puteam sa il ratez. Suntem mai multi prieteni si ne-am uitat cu totii la joc.

Avem mare incredere in Hermannstadt si in Ruben! Sunt sigura ca in cel mai scurt timp va demonstra cine este si ce poate. Hermannstadt se va salva! Incet, incet, incepem sa formam o familie care va deveni tot mai puternica", a spus Rebecca pentru ProSport.

Doua infrangeri si o victorie a reusit sa obtina Ruben Albes in primele trei meciuri la Hermannstadt, care incearca sa se salveze de la retrogradare.