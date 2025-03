Dinamo s-a impus luni seara, în deplasare, scor 2-0, formaţia UTA Arad, în ultimul meci al sezonului regulat din Superligă.

Oaspeții au deschis scorul în finalul primei reprize, prin Cătălin Cîrjan (45+1), cu un şut cu efect la colţul lung și au închis tabela prin Astrit Selmani (87), după o acţiune a lui Andrei Mărginean.

Critici la adresa lui Stipe Perica din partea lui Basarab Panduru

Fostul internațional român este de părere că Stipe Perica nu este într-o formă sportivă optimă pentru a juca titular în acest moment, pe postul de atacant.

"E curios cum UTA nu reuşeşte în ultimul timp să câştige acasă. Din contră, pierde pe teren propriu. Dinamo cred că vrea să facă şi o trecere spre ce va fi anul viitor. Perica joacă vârf.

Uitându-mă pe cifrele lui, rar vezi un jucător de 29 de ani să aibă atâtea meciuri rezervă. Are peste 200 de meciuri rezervă în carieră. El a făcut treabă la Maccabi Tel Aviv. Are 29 de ani şi foarte puţine meciuri titular.

Înţeleg de aici că antrenorul îşi face echipa pentru anul viitor. El nu merită să joace acum titular în atac. Cred că vrea să-l pregătească. Nu merită să joace. E o greşeală să-l bagi pe Selmani în stânga sau în dreapta, să îi centreze el atacantului central.

Selmani nu trebuie băgat nici în stânga nici în dreapta, el e atacant şi acolo merită să joace", a declarat Basarab Panduru, la Prima Sport.

Cătălin Cîrjan, încrezător că Dinamo poate câștiga titlul



"Cred că am făcut un meci foarte bun. Asta facem la antrenamente și astăzi ne-a ieșit. Am vrea să facem asta la fiecare meci. Avem și meciuri mai puțini bune. În seara asta, cred eu, că am făcut un meci foarte bun și sper să o ținem așa și în play-off.



Am spus-o mereu. Nu mă gândesc la mine, mă gândesc la reușita echipei (în play-off - n.r.). Îmi doresc să intru la fiecare meci, să dau tot ce am mai bun. În primul rând să fiu sănătos, să pot să joc și după să vedem ce face echipa, asta îmi doresc cel mai mult.



Se poate orice la fotbal. Intrăm pe teren meci de meeci să luăm cele trei puncte și la final o să vedem unde suntem.



Am jucat meci de meci în acest sezon, față de sezonul trecut când am jucat foarte puțin. Am din ce în ce mai multă încredere în mine și sper să fac o treabă bună și în play-off", a spus Cătălin Cîrjan.



Cătălin Cîrjan a strâns 33 de meciuri în tricoul lui Dinamo în acest sezon, reușind să marcheze opt goluri în toate competițiile și să ofere două pase decisive.