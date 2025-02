Formația lui Neluțu Sabău a remizat 2-2 pe teren propriu cu Poli Iași, după ce a condus cu 2-0 până în minutul 90. Oaspeții au reușit să egaleze în ultimul minut al prelungirilor, iar decizia VAR a validat golul care a lăsat un gust amar fanilor și staff-ului clujean.



După o primă repriză echilibrată, fără goluri, U Cluj a deschis scorul prin Dan Nistor, în minutul 61, dintr-o lovitură liberă bine executată. Același Nistor a dublat avantajul gazdelor în minutul 77, după ce mingea trimisă de Bettaieb a lovit bara și i-a revenit în față.



Totul părea decis, însă finalul a fost unul dramatic. Poli Iași a redus din diferență în minutul 90, prin Sekou Camara, iar la ultima fază a meciului, Gouet a marcat pentru 2-2. Inițial, arbitrul Rareș Vidican a anulat golul pentru un presupus fault în atac, însă VAR a intervenit și a schimbat decizia, validând reușita care a adus un punct nesperat pentru moldoveni.



Sabău, dezamăgit: „Nu aveam voie să ne oprim la 2-0!”



La finalul partidei, antrenorul Universității Cluj, Ioan Ovidiu Sabău, s-a declarat extrem de nemulțumit de modul în care echipa sa a gestionat finalul de meci.



"Greu de digerat, aveai 2-0. Starea pe care probabil... n-am făcut ceea ce trebuie la schimbări, n-am gestionat cum trebuie momentele cheie şi ne trebuia altă concentrare. Am pierdut mingea, au plecat pe contraatac, centrare - gol, după care acele bâlbăieli în careu... A intervenit oboseala.



Nu ai cum să iei gol din ce situaţii au fost cu trei fundaşi centrali şi e clar că am fost neinspirat. Îmi asum şi, dacă îşi asumă şi ei acele momente, e bine, putem creşte. Dacă nu, rămânem la nivelul la care suntem.



Te poate afecta ultima perioadă, fiecare are emoţia lui, caracterul lui. Am încercat să elimin acele discuţii, dar citesc presa, se uită la emisiuni şi pot fi influenţaţi. Fizic trebuia să arătăm mai bine şi sunt momente şi momente. Dacă acel aut era gestionat diferit, era 2-1, eram tari de tot, ce bine am jucat, dar aşa ne gândim la acest meci şi la ce urmează.



Eram favoriţi, în minutul 90 aveam 2-0. Aş vrea ca unii dintre jucători să-şi analizeze starea, emoţia lor şi responsabilitatea pe care o au. Au alt potenţial dacă se educă mental, să fie realişti şi să-şi analizeze corect evoluţiile. Să nu se mulţumească cu mijlocul clasamentului, nu să reuşeşti două meciuri bune şi unul mai slab. Nu aveam voie să ne oprim la 2-0, să vină Iaşi şi să marcheze de două ori. Cu un joc modest azi puteam câştiga", a declarat antrenorul.



În urma acestui rezultat, Universitatea Cluj ocupă locul secund în Superligă, cu 45 de puncte, fiind la egalitate cu liderul CSU Craiova. De cealaltă parte, Poli Iași rămâne pe penultimul loc, cu 23 de puncte, la doar două lungimi de FC Botoșani.



Pentru U Cluj urmează o partidă aparent facilă, cu Unirea Slobozia, în timp ce Poli Iași va avea o misiune extrem de grea contra celor de la CFR Cluj, pe 16 februarie.