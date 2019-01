"Nu am interdictie in Poiana, e tarlaua maica-sii? Locul lui e la ospiciu!" REPLICA VIOLENTA pentru Becali dupa scandalul inceputului de an

Gigi Becali a fost in centrul unui scandal urias inainte de Revelion.

Patronul de la FCSB a intrat intr-o disputa cu Bogdan Ionescu, fostul ginere al lui Traian Basescu. Desi initial s-a speculat ca scandalul s-ar fi lasat si cu o altercatie fizica, ambele tabere au infirmat o astfel de desfasurare a evenimentelor.

Bogdan Ionescu a declarat ca a plecat din localul din Poiana Brasov in care se afla si Gigi Becali, insa nu pentru ca ar fi fost amenintat de patronul FCSB, ci pentru a nu escalada conflictul.

"Eram in holul hotelului, la bar, insotit de o domnisoara cand domnul Becali a venit si a inceput sa mi se adreseze. Copiii mei erau in hol cand domnul Becali a inceput sa adreseze afirmatii calomnioase la adresa mea, la adresa familiei. Eu cred ca locul lui e la ospiciu. Acest personaj minte cu o asa usurinta si da niste variante care nu au nicio legatura cu realitatea incat ma lasa cu gura cascata! Se leaga de fostul meu socru, de eliberare, e o chestie care ma depaseste. Este o razbunare personala care deja a intrecut orice limita. Nu se pune problema de scandal. Am plecat acompaniat de urletele lui. Cei sapte ani de acasa m-au tinut sa nu alimentez acest scandal. Nu am interdictie in Poiana, e tarlaua maica-sii?", a declarat Bogdan Ionescu pentru spynews.ro.

Becali are versiunea lui de evenimente. Spune ca Ionescu nici macar n-a mai avut curajul sa vina la petrecerea de Revelion dupa confruntarea cu patornul FCSB.

"Il bat cu o mana, nu-mi trebuie doua maini. Daca vreau, il bat chiar cu mana lui. Dupa incident, a si plecat, i-am dat interzis sa mai stea in Poiana Brasov. I-am zis ca nu mai sta in Poiana! A si plecat, nici n-a mai venit sa faca Revelionul. Un maimutoi, ma batea el pe mine... Nu am avut niciun bodyguard", a spus Becali la Romania TV.