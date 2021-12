"Nu am ajuns fraierul Ligii 1 și prostul jucătorilor". Gigi Becali, atac direct spre Mihai Rotaru

Mihai Rotaru ar fi interesat de serviciile lui Nicolae Păun și David Miculescu, jucători care se află și pe lista celor de la FCSB. La aflarea acestor vești, Gigi Becali a comentat aceste informații.

"E treaba lui Rotaru dacă a ales să încalce înțelegerea pe care noi doi o aveam, dar eu vreau să îi transmit două lucruri. Are liber să îi transfere pe Păun și Miculescu pentru că eu nu intru în nicio licitație cu el. El știe bine ce am discutat noi, dar e treaba lui ce vrea să facă acum.

Oricum, nu mai are nicio șansă la titlu și să zică mulțumesc dacă intră în play-off. Repet, Rotaru are liber din partea mea să îi ia pe Păun și Miculescu. Eu nu am ajuns fraierul Ligii 1 și prostul jucătorilor. Dar știți voi sigur că el îi vrea pe cei doi jucători?", a declarat Gigi Becali, potrivit ProSport.