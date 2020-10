Imagini SUPERBE de la Craiova! Omagiu pentru Ilie Balaci pe Oblemenco: "Ilie Balaci, de la opt la infinit!"

Universitatea Craiova si Academica Clinceni se intalnesc in a opta etapa din Liga 1.

Inainte de fluierul de start, pe Ion Oblemenco s-a tinut un moment de reculegere pentru Ilie Balaci, care s-a stins din viata in urma cu doi ani! Jucatorii Craiovei au intrat pe teren cu tricouri pe care aparea poza cu legendarul fotbalist si cu un banner pe care scria: "Mereu cu noi 'Minune Blonda'/ De la 8 la infinit!"

Suporterii au pus bannere si in tribune, iar in timpul momentului de reculegere, pe tabela au rulat imagini cu fostul jucator. La finalul momentului, in boxe s-au auzit suporterii scandand numele lui Balaci.