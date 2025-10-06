Unicul gol al confruntării a fost marcat de Florin Tănase din penalty în minutul 39. Tot Tănase a irosit o lovitură de la 11 metri în actul secund (minutul 78), când putea să ducă scorul la 2-0.



Din minutul 58, Universitatea Craiova a evoluat în inferioritate numerică. Trupa lui Mirel Rădoi a rămas în 10 după ce Alex Cicâldău a văzut al doilea cartonaș galben în minutul 58. Primul a venit în minutele suplimentare ale primei părți



”Nimic, inexistenți!” Basarab Panduru a tăbăcit doi fotbaliști după FCSB - Universitatea Craiova



Basarab Panduru, fost internațional român, a făcut terci doi jucători de la Universitatea Craiova după eșecul de pe Arena Națională. E vorba despre Assad Al Hamlawi și Ștefan Baiaram, ambii care se aflau într-o formă excelentă.



”Assad și Baiaram au fost inexistenți. OK, nu e ușor 10 contra 11, dar nu ați făcut nimic”, a spus Basarab Panduru după meci, la televiziunea Prima Sport.



Mirel Rădoi a răbufnit după înfrângerea cu FCSB și anunță un protest fără precedent: "Nu mă duc! Ei sunt împărați"

În ciuda rezultatului negativ, Rădoi s-a arătat mulțumit de prestația elevilor săi: "A fost un meci controlat în totalitate de Craiova. Am început bine meciul, cu acele două ocazii. Sunt foarte mulțumit de băieți, cum au interpretat această partidă. Chiar n-am ce să le reproșez. Am avut posesie și 10 contra 11, ocazii, chiar nu am de ce să fiu supărat", a spus tehnicianul.



Nemulțumirea antrenorului a fost direcționată în totalitate către brigada de arbitri condusă de Istvan Kovacs. Rădoi a criticat vehement maniera de arbitraj, considerând că spectacolul fotbalistic are de suferit.



"Nu e nicio tragedie, chiar sunt foarte mulțumit de ce s-a întâmplat. În afară de cele două echipe, mai sunt alții pe teren și își permit să se facă de râs. Spectacolul ăsta nu va mai aduce oamenii la stadion. Ei sunt împărați", a tunat antrenorul Craiovei.



Ca formă de protest, Rădoi a anunțat că va boicota o întâlnire la care cluburile au fost invitate: "Singura formă de protest… Miercuri am fost invitați, eu nu mă duc. Asta este singura formă de protest. Nu la Comisie, cluburile au fost chemate pentru o discuție, dar eu nu mă duc. La ce s-a întâmplat în seara asta, n-am de ce să mă duc", a încheiat Rădoi, amintind și de o fază controversată de la un meci anterior, cu Universitatea Cluj.

