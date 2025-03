În presă au apărut recent informații potrivit cărora Selmani ar fi solicitat un salariu lunar de 25.000 de euro pentru a rămâne la Dinamo, mult peste ceea ce ar fi fost dispuși conducătorii clubului să ofere.

Astrit Selmani: "Sunt concentrat la Dinamo și vreau să fac istorie"



Duminică seară, cu o zi înaintea ultimei etape din sezonul regulat (vs. UTA Arad, luni, 20:00), Dinamo a ținut să transmită că Astrit Selmani nu a semnat cu o altă echipă și că golgheterul kosovar este în continuare concentrat la ceea ce are de făcut sub comanda lui Zeljko Kopic.



"În ultimele zile au circulat diverse speculații despre viitorul lui Astrit Selmani, susținând că ar fi semnat deja cu alte cluburi.



Vrem să clarificăm: aceste informații sunt false! Atât el, cât și întreaga echipă sunt concentrați, în prezent, exclusiv pe Dinamo și pe meciurile din play-off!", a transmis Dinamo, pe Facebook.



Dinamo a postat și un clip în care administratorul special Andrei Nicolescu îi ia practic un interviu lui Astrit Selmani.



"Vreau să realizez lucruri mărețe. Alături de suporterii noștri putem realiza lucruri foarte, foarte bune", a spus cel care a marcat 11 goluri pentru Dinamo în acest sezon.



"Deci ești concentrat? Vedem o mulțime de comentarii în media...", a insistat Nicolescu în dialogul cu Selmani. Kosovarul a răspuns: "Toată media minte. Dacă nu auziți de la mine sau de la Andrei, atunci nu e adevărat. Sunt concentrat, sunt foarte fericit să mă aflu aici și vreau să fac istorie".



"Deci fanii să se calmeze, nu?", l-a întrebat Nicolescu pe fotbalist, iar Selmani a răspuns: "Da, da. Calmați-vă, calmați-vă".