Nicolae Dică, surprins când a văzut echipa lui FCSB la derby-ul cu Rapid: "Nu sunt nici în lot?!"

Cu Mihai Pintilii în funcția de antrenor interimar, FCSB încearcă să obțină o victorie în derby care să o readucă aproape de locurile de play-off, iar vicecampioana României nu are în lot două nume importante: fundașul Joyskim Dawa și mijlocașul Malcom Edjouma.

Nicolae Dică, surprins când a văzut echipa lui FCSB la derby-ul cu Rapid

Nicolae Dică, plecat de la FCSB în urmă cu mai puțin de o săptămână, a părut surprins de hotărârea celor de la FCSB de a nu-i include pe Dawa și Edjouma în lot, în condițiile în care cei doi erau titulari obișnuiți în mandatul său.

"Nu sunt nici în lot? Or fi accidentați, cine știe?! Nu știu, zic, întreb. De exemplu, Edjouma, când am venit eu la echipă, ori era schimbat la pauză, ori nu juca de la început. Când am venit, i-am zis patronului că am încredere în el, a reușit să și marcheze și a dat încredere. Acum nu știu de ce. Mai bun randament dă mijlocaș defensiv. Când recuperează mingea, face progresie cu mingea la picior, mi-a dat și două goluri în Europa, cu Saburtalo și Viking.

Edjouma, jucând mijlocaș defensiv, lasă spații între fundașii centrali. Prin revenirea lui Șut, la Arad, când a jucat foarte bine, am spus de ce să nu joc cu Șut, care să stea acolo, iar cu el mai sus? În acel 4-3-3, de multe ori îl puneam pe Edjouma să coboare și am jucat cu doi.

Și eu am avut un moment în care am vrut să-l schimb pe Dawa. Bouhenna jucase chiar bine la Arad, dar a făcut o prostie și de acolo s-a întors meciul. Când am jucat cu el și Haruț, am avut probleme. Niciunul dintre ei nu mi-a dat încredere 100%", a spus Dică, la Orange Sport.

FCSB - Rapid | Echipele de start