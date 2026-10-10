Nemulțumirea lui Narcis Răducan la debutul lui Laurențiu Reghecampf la FCSB

Narcis Răducan a sesizat faptul că atacul celor de la FCSB nu funcționează exact cum și-ar fi dorit probabil Laurențiu Reghecampf.

Fostul jucător al roș-albaștrilor s-a arătat nemulțumit de faptul că FCSB mizează în continuare pe foarte mulți jucători străini, dar și de faptul că Muhar a primit banderola de căpitan deși este ultimul jucător ajuns la echipă.

”Apreciez dinamica echipei, se vede că au primit energie în ultimele zile. Datorită aportului celor doi fundași laterali, există o impresie clară că se dorește mult jocul ofensiv, dar atacul este haotic. Legat de primul 11, am o problemă că sunt mulți străini. Mai mult, căpitanul de echipă a venit acum o lună, ceea ce se întâmplă rar în fotbalul mondial. Nu a jucat rău, dar eu repet ca principiu. Trebuie să schimbe câte ceva în a doua repriză, pentru că nu sunt clari în ultima parte a terenului”, a spus Narcis Răducan la Digi Sport