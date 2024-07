În debutul noului sezon, formația dirijată de Dan Petrescu a învins-o ”acasă”, pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu” din Gruia, pe Dinamo cu 3-2.

Sâmbătă seară, CFR Cluj s-a deplasat în Giulești pentru meciul cu Rapid, la finalul căruia cele două echipe au împărțit punctele, după ce partida s-a încheiat 2-2.

Neluțu Varga, mesaj categoric după primele două etape din SuperLiga: ”Nu vreau să supăr pe nimeni”

Neluțu Varga a mărturisit că e mulțumit de echipă până în clipa de față. Mai mult, patronul CFR Cluj a indicat faptul că ardelenii au fost superiori rapidiștilor în a doua etapă și că îi pare rău de punctele pierdute în Giulești.

”Eu sunt foarte mulţumit de reacţia echipei. E drept, mai sunt mici detalii de pus la punct, dar s-a văzut că suntem pe drumul cel bun.

Nu vreau să se supere nimeni, nu vreau să subapreciez pe nimeni, dar s-a văzut clar că am fost superiori în Giuleşti. Am dominat tot meciul. E păcat că am fost egalaţi în prelungiri”, a spus Neluțu Varga, potrivit sportpesurse.ro.

Pentru CFR Cluj urmează meciul cu Neman din al doilea tur preliminar UEFA Champions League de joi, 25 iulie, de la ora 20:30. Ulterior, ardelenii se vor duela cu Universitatea Craiova duminică, în a treia etapă a SuperLigii, de la ora 22:00.

CFR Cluj, în fereastra de transferuri în curs

Antrenor - Dan Petrescu (confirmat)

Veniri - Leo Bolgado (Leixoes / 500.000 de euro), Meriton Korenica (Manisa FK / 400.000 de euro), Anton Kresic (HNK Rijeka / 400.000 de euro), Andrei Artean (Apollon Limassol / gratis), Simao Rocha (Pacos Ferreira / gratis), Mohamed Kamara (Hapoel Haifa / gratis), Armend Thaqi (FC Ballkani / gratis), Adrian Păun (Hapoel Beer Sheva / gratis), Kalifa Kujabi (Frosinone / gratis)

Reveniri după împrumuturi - Luca Mihai (Poli Iași), Isaac Nortey (CFC Argeș), Ricky Gneba (Chindia), Moussa Samake (Olimpia Satu Mare), David Ciubăncan (CSM Deva)

Plecări - Philip Otele (Al Wahda / 3.5 milioane de euro), Karlo Muhar (Al Wahda / 1 milion de euro), Cătălin Căbuz (FC Hermannstadt / 50.000 de euro), Cristian Manea (Rapid / gratis), Anton Kresic (HNK Rijeka / împrumut expirat), Alan Aussi (Ponferradina / împrumut expirat), Raul Clemeniuc (FC Bihor / împrumut încheiat), Cristian Bălgrădean, Petar Mamic, Filippo Falco, Omar El Kaddouri (contracte încheiate), Luca Mihai (Poli iași / împrumutat), Carl Davordzie (Cehlăul / împrumutat)