"Nede, asta e stilul tau?" Nedelcu, tinta ironiilor la Salonul Auto dupa ce s-a urcat intr-o masina NORMALA. VIDEO

Stelistii stiu pe ce isi vor cheltui prima de titlu daca ies campioni. Au admirat cele mai tari masini la salonul de la Bucuresti.



Alibec conduce cea mai tare masina din parcarea stelistilor. Are de unde alege daca va cuceri titlul in acest an. La Bucuresti au fost expusi bolizi de peste 200 de mii de Euro.

"Luam titlul in acest sezon!", e convins Vali Argaseala.

La salonul auto, Budescu a admirat si trofeul Euro. Budescu va incerca sa califice nationala la europeanul de acasa.

Stelistii au urcat in masinile expuse de sponsorul lor auto.

Fanii stelistilor au uitat de masini si i-au vanat pe Alibec, Budescu si Gnohere. Si fetele au luat autografe de la fotbalisti.

Becali n-a mers cu stelistii la salonul auto. A scos oile la plimbare in cea mai calda zi a anului si a blocat circulatia in Pipera.

"Traficul in Bucuresti este e foarte, foarte greu", spune Teixeira.