Craiova 1-1 Sepsi | Neagoe, distrus din cauza greselilor de la Craiova - Sepsi: "Sunt fraier! N-avem nicio treaba cu play-off-ul! O sa primim penalty in etapa a 27-a!"

Neagoe e suparat rau dupa 1-1 la Craiova!

Antrenorul lui Sepsi spune ca greselile de arbitraj i-au privat echipa de puncte importante in prima parte a campionatului. Neagoe e ironic: "Vom primi penalty si noi abia in etapa a 27-a".

"Sunt foarte dezamagit, am pierdut doua puncte mari. Am incercat si am facut tot ce a depins de mine, baietii au incercat si ei sa castige. Tactic, au stat foarte, foarte bine. Imi pare rau ca n-am dat si al doilea gol, am scapat si singuri cu portarul. Daca marcam al doilea gol, se termina totul. Am dat gol in ultimul minut, dar nu stiu ce s-a intamplat acolo... Am dat mana cu arbitrii dupa meci, nu le-am reprosat nimic. Sunt lucruri evidente, clare! Craiova n-a intrat la noi in careu pana la faza penalty-ului.

Cum au intrat in careu, au primit penalty. Eu n-am primit unul in 15 etape! Cand am intrat in careu mi-au dat penalty! Ce pot sa fac mai mult decat sa antrenez echipa asta? Ii respect pe arbitri, pe adversari, le-am zis si jucatorilor sa nu comentam, dar sunt greseli numai impotriva echipei mele. In 15 etape nu am avut nicio faza judecata gresit in favoarea echipei mele. Muncesc, incerc s-o fac cat mai bine, dar, din pacate, chiar daca sunt greseli care se accepta.... toate se intampla impotriva noastra. Cel mai probabil, in etapa a 27-a voi primi penalty, cum imi spunea un prieten. N-avem nicio sansa la play-off.

Nicio sansa, n-avem noi treaba acolo. Si azi am jucat impotriva unei echipe foarte bune, dar trebuia sa castigam. Meritam sa batem, am pierdut doua puncte mari, foarte, foarte mari. Trebuia sa fiu cel putin la egalitate cu Craiova in clasament! Sunt fraier, ce sa spun? Nu pot sa antrenez penalty-uri, sa se arunce jucatorii prin careu. Ce sa fac? Asta pot eu! Atat pot!", a spus Neagoe la Digisport.