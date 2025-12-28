Mutu crede că George Pușcaș (29 de ani) ar putea reprezenta o soluție excelentă pentru cluburile din Superliga, chiar dacă atacantul are luni bune de la ultimul meci oficial jucat.

Adrian Mutu: "George Pușcaș ar face diferența în România cu siguranță"



Liber de contract de la începutul lunii septembrie, Pușcaș este dorit de Dinamo, iar Mutu crede că atacantul cu 46 de meciuri și 11 goluri la naționala României ar putea face diferența în Superliga.



"Pușcaș este cu siguranță un jucător de valoare. E un component al echipei naționale. Poate nu și în ultimul timp, dar a fost ani buni la națională, deci nu putem vorbi de valoarea lui Pușcaș. Cu siguranță ar face diferența în România", a spus Adrian Mutu, într-un interviu pentru PRO TV.



O revenire a lui George Pușcaș în fotbalul românesc pare însă puțin probabilă, având în vedere pretențiile financiare ale jucătorului. Atacantul ar fi mai aproape să semneze cu Dalian Yingbo, locul 11 în prima ligă chineză, acolo unde i s-ar fi propus un salariu lunar de 50.000 de euro, potrivit presei chineze.

Pușcaș a jucat ultima oară la Bodrumspor

În sezonul trecut, George Pușcaș a evoluat în prima ligă turcă, la Bodrumspor, acolo unde a marcat 11 goluri și a oferit 4 pase decisive în 38 de meciuri. Echipa fotbalistului român a retrogradat la finalul stagiunii.

Pușcaș a jucat ultimul meci oficial pe 1 iunie 2025, un 0-4 contra lui Beșiktaș.

Atacantul are 46 de meciuri și 11 goluri la naționala României. Și-a petrecut cea mai mare parte a carierei în Italia, la Inter, Bari, Benevento, Novara, Palermo, Pisa sau Genoa. A mai evoluat și în Championship, la Reading, formație care plătea 7,5 milioane de euro pentru a-l cumpăra în 2019.

