Mutu a identificat principala problemă care a impiedicat-o pe FCU să se impună cu Chindia: „Sper să se schimbe!”

FCU Craiova 1948 a încheiat la egalitate, scor 0-0, sâmbătă seară, meciul disputat pe teren propriu, în compania Chindiei Târgovişte, în etapa a cincea a Ligii 1.

Suprafața de joc de pe „Ion Oblemenco” arată deplorabil, iar Adi Mutu speră ca aceasta să fie schimbată cât mai curând, pentru ca echipa sa să-și poată face jocul.

„A fost un meci greu, dificil, cu o echipă incomodă. Și sezonul trecut era greu să le dai gol, dar și sezonul ăsta se apără foarte bine. Bravo lor că o fac bine. Noi am încercat să ne facem jocul nostru. Am dominat meciul, posesia e în favoarea noastră, dar tot încercând să pasăm de pe o parte pe alta nu am reușit să-i desfacem așa cum am fi vrut și să marcăm. N-am ce să le reproșez băieților, avem o strategie a noastră, încercăm să jucăm fotbalul așa cum îl gândesc eu, iar băieții au avut o atitudine bună.

Continuăm să muncim și să fim cu picioarele pe pământ. Sunt foarte mulțumit de echipă, băieții au avut atitudine. Sunt momente când trebuie să sufleci mâinile, să reziști, să insiști și să ai răbdare. Noi preferam să pasăm mingea pe jos tot timpul și e clar că un teren ca ăsta nu te ajută. Sperăm să se schimbe gazonul cât mai repede.

Eu vorbesc foarte des cu Adiță (Adrian Mutu Jr.). Cu nea Adi (Adrian Mititelu) am vorbit în cantonament. Din ceea ce am vorbit cu Adiță, se pare că lucrurile sunt pe drumul bun. Conducerea își dă seama de ceea ce vreau să fac eu aici și, până acum, lucrurile sunt ok. Am făcut deja două transferuri, unul e deja cu noi de câteva zile, așteptăm să-i facem actele. Celălalt ajunge mâine, vom vedea ce se va întâmple. Probabil la următorul meci vom avea mai multă forță”, a spus Adrian Mutu la finalul meciului cu Chindia Târgoviște.

Pentru FCU Craiova urmează deplasarea de la Mioveni, care se va disputa luni, 23 august 2021, de la ora 18:30, în etapa a șasea a sezonului regulat din Liga 1.

