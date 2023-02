Motivul pentru care Andrei Ivan nu prinde un transfer în străinătate! Unde greșește jucătorul

Dinu Gheorghe crede că atacantului Craiovei, deși este talentat, îi va fi foarte greu să mai plece în străinătate, deoarece nu este constant, iar suma pe care o cer oltenii este prea mare.

Trei milioane de euro vrea Rotaru în schimbul lui Ivan. Ultima ofertă pentru Ivan a venit din India, de la Kerala Blasters, care oferea 500.000 de euro în schimbul atacantului oltenilor.

„Da, ăsta este adevărul. Eu am crezut foarte mult în el când a plecat în Rusia, a mers în Austria și a venit înapoi în țară. Nu are continuitate, are momente când nici nu știi că e pe teren. Are talent din belșug, dar… Cine vine cu trei milioane? A marcat cu Hermannstadt și CFR, dar e departe.Trebuia să se lupte pentru un post de titular la națională, dar nu își dorește asta”, a spus Dinu Gheorghe, potrivit Prosport.

Andrei Ivan a bifat 28 de meciuri pentru cei de la Universitatea Craiova în acest sezon, pentru care a marcat 11 goluri, cifră la care se mai adaugă și două pase decisive.

2.3 milioane de euro este cota de piață a atacantului de 26 de ani, potrivit transfermarkt.com