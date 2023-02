Un fost mare atacant român i-a stabilit prețul lui Andrei Ivan. Cât ar plăti dacă l-ar transfera la echipa sa

Fostul vârf al naționalei a spus despre Ivan că este un fotbalist valoros, peste media campionatului din România, însă are fluctuații de joc ce îl trag în jos.

„Cobra” Ilie a mai spus că dacă ar fi proprietarul unui club din străinătate, ar plăti 1.5 milioane de euro în schimbul atacantului din Bănie.

„Ivan are foarte multe calități. Însă, în momentul de față, nu este constant în jocuri. Are fluctuații foarte mari. Dispare două-trei etape, nu face nimic, iar apoi apare din nou și, pe calitățile pe care le are, este jucătorul meciului. Nu este constant.

Nu-l cunosc foarte bine pentru a știi ce are nevoie. Clar îi lipsește ceva, poate încrederea. Cu siguranță, la calitățile pe care le are, poate mai mult.

Aleargă bine, unu contra unu este foarte bun, driblează, face foarte multe faze, dă goluri. Doar că are momente în timpul unui campionat în care dispare. Este un fotbalist peste media din prima ligă. Dacă aș lucra într-un club de-afară, să-l cumpăr, un milion și jumătate.

Pentru Ungaria, Polonia, să spunem așa, liga a doua din Italia. Nu cred că undeva mai sus”, a spus Adrian Ilie, potrivit Fanatik.

Andrei Ivan a bifat 28 de meciuri pentru cei de la Universitatea Craiova în acest sezon, pentru care a marcat 11 goluri, cifră la care se mai adaugă și două pase decisive.

2.3 milioane de euro este cota de piață a atacantului de 26 de ani, potrivit transfermarkt.com