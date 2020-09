Mihai Stoica, semnal de ALARMA dupa ce a fost infectat cu Covid-19! "Am facut o forma severa! E foarte pervers acest virus, foarte periculos! Transmiteti tuturor asta"

Mihai Stoica a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, impreuna cu alte 17 persoane din cadrul clubului FCSB.

FCSB se confrunta cu probleme foarte mari din cauza focarului de Covid-19 aparut la echipa. Aproape tot staff-ul tehnic si 9 fotbalisti au fost testati pozitiv.

MM Stoica se numara si el printre cei infectati si spune ca a facut o forma severa a bolii. Oficialul ros-albastrilor trage un semnal de alarma pentru toti cei care mai cred ca acest virus este o gluma si spune ca s-a simtit foarte rau de cand a fost infectat:

"FCSB a ascuns doi infectati? Cum sa ii ascundem daca am informat LPF. Nu se pot ascunde, sunt lucruri de natura penala.

Cei care sunt depistati pozitiv, clinica respectiva anunta DSP, DSP ia legatura cu cei depistati si cluburile de fotbal anunta LPF. Nu poti sa ascunzi asa ceva. Jucatorii nostri respecta toate normele, stau fiecare in camera. PSG au conditii bune si s-au infectat toti. Ce putem sa facem?

Transmisteti tuturor apropiatilor! Este foarte periculos acest virus, este foarte parsiv. Am umblat peste tot cu masca, nu am mers nicaieri. Pana si in casa am stat separat de membri familiei. Cu toate astea am facut si am facut o forma severa! Foarte multe simptome, sunt bine, dar de doua zile. 10 zile nu am fost bine deloc. Sa iti ia pofta de mancare, sa te simti obosit in permanenta, tuseam non-stop, am avut probleme foarte mari.

Eu dinainte sa fiu depistat pozitiv nu am mai stat pe langa echipa, iar acum doua saptamani testul mi-a iesit negativ. Eu am facut pana acum 16 teste, primele 14 au fost negative. E un dusman foarte pervers acest virus, oriunde ai o problema, acolo actioneaza. Am auzit atatea variante de simptome, e de speriat! Credeti-ma, e de speriat!", a spus Mihai Stoica la Digi Sport.