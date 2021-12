MM Stoica a răbufnit în direct: "Bine că le știți voi pe toate! Nu mai faceți ironii". Replică și pentru Croitoru

FCSB traversează o formă excelentă, iar Toni Petrea a înregistrat cinci victorii în primele cinci meciuri de la revenirea în funcția de antrenor.

Mihai Stoica: "Gigi îl lasă acum pe Toni Petrea să lucreze. Eu nu mint"

Gigi Becali a anunțat, la instalarea lui Toni Petrea, că îi va acorda antrenorului libertate în ceea ce privește alegerile din primul 11 sau schimbările, urmând să intervină dacă nu va fi mulțumit de randamentul echipei.

Aflat în studio la Telekom Sport, Marius Croitoru, antrenorul lui FC Botoșani, a fost întrebat despre o declarație recentă oferită, când a spus că nu se vede antrenând vreodată FCSB, cel mai probabil chiar din cauza implicării patronului: "Am vorbit cu cineva o dată care m-a învățat un lucru mare. Am învățat mult din ce mi-a spus: că în viață orice e posibil", a spus tehnicianul, semn că ia în calcul să își schimbe decizia la un moment dat.

Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a ținut să-i răspundă lui Croitoru în direct: "Ceva de genul 'never say never'. Bă, te ajută cu ceva să declari o chestie care s-ar putea îmtâmpla? Uite, Gigi îl lasă acum pe Toni Petrea să lucreze. Nu se implică acum, poftim. A avut o perioadă când nu lăsa pe nimeni"

Moderatorul emisiunii a intervenit și a vorbit despre implicarea lui Gigi Becali la echipă din perioada recentă, moment în care Mihai Stoica a oferit o replică pe un ton ridicat: "Bine că le știți voi pe toate! Eu vorbesc ce e acum, eu nu mint. Nu mai faceți ironii! Eu nu vorbesc ce a fost, mă. Probabil anul trecut n-a făcut, când toată lumea se aștepta să o facă. Eu spun ce e acum".

Ce a spus Gigi Becali la revenirea lui Toni Petrea

"Mi-a zis: 'Domne, nu vreau să mai fac nicio schimbare înainte de pauză!'. I-am răspuns: 'Nu vei mai face niciodată asta'. Și a acceptat. Da, câteva meciuri îi voi acorda libertatea lui Petrea.

Acum să arate Domnul dreptatea. Dacă am fost vinovat, să piardă Petrea. Dacă nu sunt vinovat, să-I dea lui Petrea biruință. Să vedem cum face Domnul dreptatea", spunea Gigi Becali.