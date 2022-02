Miză mare pentru elevii lui Nicolo Napoli! Ce primă le-a pregătit Mititelu dacă bat echipa lui Rotaru

Meciul a devenit unul dintre cele mai așteptate ale etapei, deoarece se duelează două dintre echipele între care există o rivalitate uriașă. Miza este una mare: supremația fotbalistică din Oltenia.

Din cauza mizei uriașe, ambele echipe încearcă să obțină avantaje din toate direcțiile. Dacă Mihai Rotaru a reușit să interzică accesul suporterilor rivalilor pe stadion, FCU Craiova are o altă metodă prin care se va încerca victoria.

Miză mare pentru elevii lui Nicolo Napoli

Elevilor lui Nicolo Napoli le-a fost promisă o primă individuală de victorie de 5.000 de euro, anunță Fanatik. În meciul tur, Nistor și Baiaram aduceau victoria echipei lui Laurențiu Reghecampf, scor 2-0.

FCU Craiova are un moral ridicat, după ce a luat șapte puncte din duelurile cu FC Argeș, FCSB și FC Botoșani. Nicolo Napoli s-a declarat încântat, la finalul partidei cu Botoșani, câștigată cu 3-2, de jocul echipei.

„Am făcut un meci foarte bun. Am avut 4-5 ocazii de a da gol. Am intrat în vestiar și echipa era jos, dar am făcut o repriză a doua foarte bună.

Echipa crește, jocul devine din ce în ce mai bun. Toată lumea e importantă. Mâine ne gândim la meciul cu CSU Craiova. Vom încerca să câștigăm”, a declarat Nicolo Napoli.

Echipe probabile

Universitatea Craiova: Pigliacelli - Vladoiu, Crețu, Papp, Bancu - Screciu, Vînă, Mateiu - Câmpanu, Baiaram, Ivan

FCU Craiova: Popa - Bușu, Diallo, Kovacic, Negru - Van Durmen, Asamoah, Achim - Batem, Ondaan, Bauza