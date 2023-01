Mititelu Jr. a sărit a bătaie cu unul dintre fanii echipei FC U Craiova. Camerele TV l-au surprins pe fiul finanțatorului în timp ce se îndrepta amenințător către respectiva persoană și era ținut cu greu de jandarmi.

Mititelu reacționează după ce fiul său a sărit la bătaie cu liderul galeriei

Adrian Mititelu a oferit o primă reacție, explicând că fiul său a fost înjurat și chiar amenințat de indidul respectiv, care ar fi liderul galeriei FC U Craiova, Andrei Preda, cunoscut drept "Gogoașă".

Patronul lui FC U Craiova spune că familia sa și alți oficiali ai clubului sunt amenințați constant de liderul galeriei, care ar solicita bani pentru a păstra liniștea în cadrul clubului. Mititelu susține că l-a ajutat de mai multe ori pe "Gogoașă" să evite închisoarea, însă acum a decis să schimbe foaia și ar urma să îl dea în judecată.

"Nu s-a răfuit cu nimeni. A venit un suporter care i-a adresat o înjurătură foarte urâtă legată de familie. Normal că pe un fond de tensiune explodezi. S-a repezit spre el. E un individ care l-a înjurat într-un mod în care nu pot să-l descriu. Nu e ușor ca pe un fond de tensiune să vină fel și fel de nenoriciți și să te înjure în halul ăsta.

Există un individ care se autoproclamă lider al galeriei și de foarte multe timp ne face probleme. Oricum, asta face obiectul unui dosar penal, nu vreau să vorbesc eu mai multe. Trimite oameni să ne înjure, să ne amenințe, să ne provoace. O să aflați mai multe în curând. Sunt chestii care au depășit orice barieră.

Nu vreau să vorbesc despre el prea multe. Prin chestiie astea el și-a creat autoritate și și-a desfășurat activitatea infracțională foarte mult timp. El a fost jucător de fotbal la mine, angajat. La momentul potrivit o să spun totul. O să aflați în scurt timp ce se întâmplă cu această persoană și ce a putut să ne facă acest om.

Unii au încercat să trăiască de pe urma acestui fenomen, și-au făcut o afacere din asta. Pe fondul vulnerabilității noastre cu echipa în anii ăștia, au încercat să ne determine să oferim fel și fel de facilități pentru a ne lăsa în pace. Când am întrerupt această serie, au început să ne facă fel și fel de probleme, să ne jignească familia, să ne amenințe, să ne spună fel și fel de nenoriciri. Se înjură la stadion la comanda lui. Sunt chiar și presiuni legate de cealaltă echipă. În galerie, 80% sunt oameni care merită tot respectul, dar el controlează galeria, și-a făcut din asta un job.

Eu vă spun că organele statului vor restabili ordinea publică pentru că s-a depășit mult, s-a ajuns într-un loc în care nu se mai poate tolera nimic. De acest individ nu o să mai auziți niciodată în fotbalul craiovean. Nu mai are nicio treabă cu noi și vă rog să nu-l mai asociați cu noi. El nu va mai intra pe Oblemenco cât va juca echipa asta, poate doar la alte meciuri. Pentru faptele lui va răspunde, sunt convins că avem suficiente fapte și dovezi.

El este cu niște lideri ai lumii interlope din Craiova, niște oameni cunoscuți pentru activitatea infracțională din Craiova. E folosit pentru alte acțiuni pe care le fac aceste grupări criminale transfrontaliere care sunt în Craiova. El, ca lider de galerie, a venit cu fel și fel de nebunii care au depășit cu mult sfera normalului. Sper ca în curând statul să se ocupă de chestia asta.

Pe mine mă depășește. Am tolerat-o pentru echipă, să nu fie scandal, dar nu pot, s-a ajuns la jigniri și amenințări grave la adresa familiei. Ați văzut și dumneavoastră ce postări a putut face acest nemernic cu scopul de a ne constrânge. Îi controlează, îi amenință și pe cei din galerie. E un grup de 7-8 indivizi, care, dacă alții nu fac la fel ca ei, îi bat, îi amenință. Ați văzut ce a pățit și Sorin Cârțu și alții, ce chestiune a avut cu alții. El s-a erijat ca lider, iar aici e greșeala mea, pentru că eu l-am salvat de vreo două-trei ori. El a fost condamant pentru lovirea altor suporteri, de la cealaltă echipă (n.r - Universitatea Craiova) și a fost condamnat cu executare, iar eu i-am plătit banii ca să poată să scape, să plătească victimele, să își retragă plâgerea. În ultimele zile l-am salvat fără să am vreo datorie sau obligație la el. Am făcut-o doar pentru că era alături de echipa noastră. S-a învățat cu chestiile astea. Dacă trecea luna și nu îl rezolvai, începea cu mesaje, cu amenințări. O să aflați, avem probe", a spus Adrian Mititelu, la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Pro Arena.