Misterul de 1,2 milioane de euro! Petrescu a anuntat de ce nu joaca Ionita la CFR Cluj

Rezerva neutilizata pe National Arena, la derby-ul cu Steaua, Ionita are sperante mici ca va mai juca pana la finalul sezonului.

Atletico - Arsenal, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal! Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Real Madrid - Bayern! Miercuri, 21:45 AS Roma - Liverpool!

Petrescu nu-l considera un om de baza si spune ca mijlocasul ofensiv nu are unde sa joace in acest moment. Super Dan anunta ca Ionita va avea un rol mult mai important la CFR din sezonul viitor, cand va fi mai bine pregatit.

"Ionita a venit nepregatit la CFR. Este un jucator bun, dar acum nu se afla in cea mai buna forma fizica. O sa vina si vremea lui sa joace titular. Mai mult ca sigur, din sezonul viitor o sa fie in primul 11. Acum nu are loc in echipa. Am vrut sa-l bag si acum, cu FCSB, dar am dat gol si m-am razgandit. O sa ma gandesc sa vad daca-l voi baga in ultimele 3 meciuri. Trebuie sa se pregateasca foarte bine pentru a putea sa emita pretentii de titular", a spus Petrescu.