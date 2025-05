Mirel Rădoi: ”Mi-aș bucura ca Mitriță să plece!”

La finalul meciului, Mirel Rădoi a analizat partida și a dezvăluit cu ce problemă se confruntă Ștefan Baiaram, după ce a fost înlocuit după primele 25 de minute ale meciului.

”Felicitări băieților, felicitări publicului. Alaltăieri au fost la bază 250 de copii, i-am văzut acum la meci, felicitări și părinților pentru că au încredere în organizatori. O partidă intensă cum ne așteptam, deschisă, în care era aproape imposibil de realizat un rezultat de 0-0. Nu am început foarte bine, dar de ce spuneam că mi-e frică, de primele 20 de minute, nu am scăpat. Mă gândesc să nu mai transmit lucrurile astea, poate le înmagazinează și ei și apoi joacă temători. Din punct de vedere tactic, nu am ce să le zic băieților, poate posesia puțin lentă. Din păcate, atacam profunzimea cu un singur jucător, cred că acolo au apărut problemele în prima repriză. Toată lumea venea la primit și am avut probleme mari în dinamica jocului. Am făcut doar trei demarcări în profunzime. La pauză le-am explicat că, dacă modificăm lucrurile astea, o posesie mai rapidă și începem să atacăm spațiile și direcționăm pressing-ul în partea lor dreaptă, avem șanse destul de mari să întoarcem rezultatul.

Să sperăm că nu e ceva foarte grav la Baiaram. La prima vedere, nu ar părea. A simțit că mușchiul s-a contractat. Cumva, ne-am luat măsuri, să nu riscăm, pentru că el a mai trecut printr-o perioadă de genul ăsta. Nu vrem să trecem prin episodul ăsta din nou. Din ce spune doctorul, nu pare a fi o ruptură, pare a fi o contractură, dar până nu va face o ecografie, e greu de preconizat. Ne rugăm să nu fie ceva grav”, a declarat Mirel Rădoi la flash-interviu.

Întrebat despre un eventual transfer al lui Alex Mitriță, care a recunoscut că se gândește la plecarea de la Universitatea Craiova, Mirel Rădoi a făcut o mărturisire neașteptată: antrenorul oltenilor crede că Mitriță are nevoie de o schimbare și își dorește să prindă un transfer în această vară.

”Am încercat să ținem ascunse ofertele venite la adresa clubului pentru el, dar cred că e foarte greu pentru o echipă din România să țină un astfel de jucător. Cred că dacă mai erau câteva etape, ieșea și golgheter. Va fi o gaură imensă pentru Universitatea Craiova plecarea lui Mitriță, să sperăm că avem capacitatea de a găsi măcar doi jucători pe jumătatea din Mitriță și să suplinim plecarea lui. M-aș bucura pentru el, pentu că în momentul ăsta cred că are mare nevoie de o schimbare. Tot ce s-a întâmplat în sezonul ăsta a fost pus pe umerii lui, toată presiunea. Niciunul dintre noi, nici eu, nici Costel, nu am reușit să luăm presiunea de pe umerii lui. Înțeleg prin ce trece, știu ce înseamnă și un rezultat de egalitate. Sună absurd, dar m-aș bucura pentru el dacă ar pleca”, a spus antrenorul.

Mirel Rădoi: ”La 3 milioane pe an, uitam și de voi, și de staff și eram cu bagajele în avion!”

Rădoi a vorbit și despre mutările planificate la formația din Bănie, dar și despre viitorul său. Antrenorul Universității Craiova a negat o ofertă primită din partea lui Sharjah FC de trei milioane de euro.

”Dacă tot suntem la momentul adevărului, Luca (n.r. Băsceanu) este un jucător foarte interesant și a fost interesant pentru multe echipe din România. Suntem norocoși dacă va semna până la urmă cu noi, chiar dacă nu era pe lista de priorități. Ne-am grăbit puțin pentru regula U21, pentru că riscam să intrăm într-o licitație cu celălalte cluburi. Vor fi ceva mișcări. Au apărut liste cu veniri, plecări, pe care nici eu, nici clubul nu le-am discutat. De abia de mâine, urmează ședințele pentru a stabili ca strategia clubului să fie aceeași cu strategia echipei.

Nu aș dori să dau nici poziții, pentru că sunt și jucători români și nu aș face altceva decât să le cresc cota. Noi avem o problemă, trecem prin fairplay-ul financiar, așa că trebuie să scădem cât mai mult. Dacă vom reuși să aducem jucători mai interesanți cu bani mai puțin, va fi mai benefic pentru club. Fără calificări în cupele europene, clubul ăsta pierde 13,6 milioane de euro.

De mâine dimineață până la 18 suntem numai în ședințe. Când vom creiona tot ce avem, vom intra în discuții de prelungire, de plătire clauze. Ar fi ușor să spun că am nevoie de X, Y, Z, dar trebuie să înțeleg condițiile. Poate sunt jucători pe care nu îi mai dorim, dar ei vor să continue pentru că au contract cu noi. Trebuie să vedem ce putem face. Dacă nu putem face schimburi cu alte cluburi, atunci datoria noastră este să îi antrenăm și să îi aducem la un nivel cât mai bun pentru a juca la Universitatea Craiova.

Nu știu ce se poate întâmpla în viitor, eu vă spun ce se întâmplă acum. Dacă oferta despre care s-a scris nu era de la acea echipă, era de la oricare altă echipă, noi făceam acum acest flash-interviu prin Zoom. La 3 milioane, uitam și de voi, și de staff și eram cu bagajele în avion. Deci nu, nu am discutat. Fratele meu mai mare (n.r. Cosmin Olăroiu) e acolo, măcar el mă anunța. Impresarul meu e prieten cu președintele clubului. Nu avea cum, sub nicio formă, ca acea informație să fie adevărată. Nu știu de mâine încolo, dar cu ce a apărut aseară, nu s-a încercat decât o destabilizare la nivel de club.

Nu îmi place să promit lucruri de care nu pot să mă țin. Cred că cel mai frumos lucru pentru un antrenor e ca rezultatul să vină ca o consecință la ceea ce antrenează. În momentul în care se termină meciul, iar suporterii se ridică în picioare și aplaudă e tot ce mă interesează. Până la urmă, când ne-am apucat de fotbal, nu ne-am apucat pentru bani, pentru că niciunul dintre noi nu a știut că va ajunge fotbalist de performanță, că o să facă bani și va câștiga trofee, am făcut-o din pasiune. Oamenii care vin la stadion o fac din pasiune. La Craiova, poți să iei campionatul, poți să iei Cupa, dacă joci urât, tot stadionul te va huidui. Dacă nu văd determinare, dacă nu văd spectacol, oamenii ăștia vor pleca. Dacă prin jocul prestat de noi, vor veni și rezultatele, toată lumea va fi încântată”, a continuat Rădoi.