Oltenii s-au deplasat duminică seară pe Arena Națională pentru confruntarea cu FCSB, campioană en-titre, în etapa cu numărul 12 din sezonul regulat al Superligii României.



La capătul celor 90 de minute, FCSB s-a impus cu 1-0, grație reușitei lui Florin Tănase din minutul 39 (lovitură de departajare). Fotbalistul roș-albaștrilor a mai ratat un penalty și în actul secund (minutul 78).



Mirel Rădoi, dat pe spate în FCSB - Craiova: ”Cel mai bun jucător de pe teren”



În minutul 14 al meciului, Mihnea Rădulescu s-a ”rupt”, iar Mirel Rădoi a fost nevoit să-l introducă pe suprafața de teren pe David Matei, puștiul de 19 ani.



Cotat la 250.000 de euro de site-urile de specialitate, mijlocașul central a fost adus de la Steaua în fereastra de transferuri recent încheiată pentru 75.000 de euro.



”Pe de altă parte, n-am cum să nu remarc evoluția lui Matei. Din punctul meu de vedere, cred că el a fost cel mai bun jucător de pe teren”, a spus Mirel Rădoi la conferința de presă de după meci.

”Nimic, inexistenți!” Basarab Panduru a tăbăcit doi fotbaliști după FCSB - Universitatea Craiova

Basarab Panduru, fost internațional român, a făcut terci doi jucători de la Universitatea Craiova după eșecul de pe Arena Națională. E vorba despre Assad Al Hamlawi și Ștefan Baiaram, ambii care se aflau într-o formă excelentă.



”Assad și Baiaram au fost inexistenți. OK, nu e ușor 10 contra 11, dar nu ați făcut nimic”, a spus Basarab Panduru după meci, la televiziunea Prima Sport.

