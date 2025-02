„La primul gol, eu sunt ferm convins că, dacă Colțescu nu vedea că lui Hrezdac îi curgea sânge din gură, nu anula golul. Vă spun eu că a fost sânge, i-a arătat la ăla și noi am început să țipăm că era sânge. Dacă spune Hrezdac, eu îl cred pe Hrezdac. La al doilea gol, Grozavu era 10 metri în spate, era cu tot corpul în spatele apărării mele. Când mingea deja era în degajare, era în poziție de offside, după care s-a reactivat. E clar regulamentul, poate acum s-ar fi schimbat. A fost o deviere, a fost un duel, nu poți să zici că Poulolo a dat pasă la portar intenționat.



A fost neintenționat, din acel duel mingea la el a ajuns la el (n.a. Grozav), deci a revenit poziția de offside. Irobiso l-a incomodat, a fost un duel, au sărit amândoi la cap și din ăsta a deviat. Să spui acum că e viciere de rezultat? Ok, egal, că nu meritai mai mult. Am și zis la conferința de presă că după mine era echitabil, poate, un egal. Dar acum să spui viciere că le-a luat 3 puncte?



Las-o în…Doamne iartă-mă, că au ajuns numai din întâmplare la poartă. Și tot o dăm cu arbitri, suspendări, petiții. Noi ar trebui să facem la petiții după sezonul trecut și în sezonul ăsta, la câte puncte am pierdut. Și pe mâna centralului și pe mâna VAR-ulu. Pai cu FCSB-ul a interevenit VAR-ul și a dat 11 metri. Când am văzut FCSB cu PAOK, mi-a crescut inima, că la noi nu au ajuns la poartă, nu au avut o ocazie. Noi am avut cea mai mare ocazie cu Zsori, când a dat de la 6 metri peste tribună. Am făcut o paranteză și am încheiat…”, a mai spus Rednic.