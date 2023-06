Mircea Rednic, palmă pentru contestatari după ce a salvat-o pe UTA: „După iar ziceau că sunt depășit, că nu fac treabă!”

UTA Arad a obținut biletul pentru menținerea în Liga 1. După un rezultat de egalitate în prima manșă, 0-0, „Bătrâna Doamnă” s-a impus categoric pe teren propriu, cu 5-1, și și-a asigurat locul și pentru sezonul 2023-2024 în primul eșalon.

Mircea Rednic vrea ca UTA Arad să arate diferit din sezonul viitor

Încântat că a menținut echipa în Liga 1, Mircea Rednic a anunțat că își dorește ca UTA să arate diferit din vară. Totodată, antrenorul a mărturist că a avut emoții când s-a înhămat să o salveze pe „Bătrâna Doamnă” de la retrogradare, dar este fericit, că la final, le-a răspuns contestatarilor.

„Am avut emoții până ne-am așezat mai bine în teren. Sunt foarte fericit, vreau să-mi felicit jucătorii, le-am zis să nu dezamăgim publicul, vreau să le mulțumim că au creat o atmosferă foarte frumoasă și ei ne-au împins când am avut nevoie.

Sunt multe lucruri de pus la punct. Nu vreau să vorbesc de plecări și veniri în momentul ăsta așa de frumos. Când am venit am avut o ușoară teamă, știam că dacă nu salvez echipa iar zic că Rednic e depășit, că nu face treabă. Mi-am călcat pe orgoliu, am zis că nu mai preiau echipe din mers. A fost un risc, la vârsta mea nu trebuie să mai risc.

Nu mai trebuie să ajungem în situația asta, se poate întâmpla orice, ați văzut la celălat meci din baraj (n.r. dintre Dinamo și FC Argeș). Clubul și suporterii nu merită să fie în situația asta. La condițiile care s-au creat, și în primul rând financiare, trebuiau să apară rezultatele. Acum, eu sunt cel care voi face lotul, pregătirea și responsabilitate va fi a mea 100%”, a declarat Mircea Rednic, după vicotira cu Gloria Buzău, 5-1.