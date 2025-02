Arădenii au suferit o nouă înfrângere, scor 1-2 cu Sepsi, în etapa a 28-a din SuperLiga. După un meci tensionat la Arad, Mircea Rednic a răbufnit la conferința de presă și a anunțat că va pleca de la echipă după îndeplinirea obiectivului: salvarea de la retrogradare.



UTA, fără victorie acasă în 2025



Formația arădeană nu reușește să își regăsească ritmul pe teren propriu în acest an. După înfrângerile cu FCSB (0-1) și CFR Cluj (1-4), UTA a cedat și în fața lui Sepsi, scor 1-2. Deși echipa lui Rednic a avut momente bune, nu a reușit să concretizeze ocaziile, iar erorile defensive au costat scump.



Sepsi a deschis scorul în minutul 37 prin Denis Haruț, care a profitat de lipsa de reacție a apărării arădene. UTA a revenit în meci după pauză, egalând prin Valentin Costache, dintr-un penalty transformat cu siguranță. Bucuria gazdelor a fost însă de scurtă durată, deoarece doar trei minute mai târziu, Omar El Sawy a marcat cu un șut excelent de la distanță.



Rednic: „Nu am soluții, m-am săturat!”



La finalul partidei, Mircea Rednic nu și-a ascuns frustrarea și a avut un discurs dur, în care și-a criticat atât lotul pe care îl are la dispoziție, cât și presiunea din jurul echipei.



„Mabea – toată lumea l-a înjurat, dar s-au uitat meciurile bune pe care le-a făcut. Trebuie să jucăm foarte bine, altfel publicul ne taxează. Nu am avut cu cine să joc la mijloc, am fost total descoperiți. Eu cu echipa asta nu am adus niciun plus, în afară de Tzionis, nu am fost mulțumit. Sunt câțiva care ar trebui să stea nici măcar pe bancă, ci în tribună. Toată lumea zice să jucăm cu juniorii. Fraților, juniorii i-am trimis la o echipă din liga a doua și ni i-au dat afară. Ce vreți să facem?”, a spus Rednic.



În final, antrenorul a fost categoric: „Obiectivul nostru este să salvăm echipa și asta îmi doresc. Dar după aceea, plec! Să îmi văd de drumul meu că m-am săturat! Așa presiune e la echipa asta de parcă spui că doar în Champions League ați jucat, doar pe Messi l-ați avut aici.”