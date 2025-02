Mijlocaș din Superliga pentru Rapid. "Du-te la Ploiești și ia-l cu bani!"

“Un singur lucru vreau să spun. Iarna, în pauza competițională, mai ales când e scurtă, nu aduci jucători din afara campionatului! Dacă vrei să-ți completezi lotul, ia din țară! Dau un exemplu. La Ploiești e un mijlocaș central, unul fantastic, nu vreau să-i dau numele. Domne, e fantastic! Deci este un jucător fantastic! Trebuie să dai bani pe el. E tipul de jucător Olaru. Deocamdată la alt nivel tehnic, dar e un jucător care poate să crească, de la 25 de ani, poate să ajungă în următorii ani și poate susține o echipă.



Din punctul meu de vedere, am dat un exemplu, du-te la Ploiești și ia-l cu bani! Îl urmăresc de când a venit la Ploiești, este un jucător care mi-a sărit în ochi datorită potenței fizice“, a spus Marian Iancu, potrivit Fanatik.

25 de ani are Tommi Jyry

Fotbalistul născut în Helsinki mai are contract cu Petrolul până în iunie 2026

650.000 de euro e cota lui Tommi Jyry

Rapid n-a jucat murdar, spune Șumudică



Marius Șumudică spune că Rapid a scăpat victoria printre degete întrucât echipa sa nu joacă... murdar.



[ratarea lui Koljic] Asta e, se întâmplă, e atacant. Se întâmplă! Asta e soarta mea... Îmi pare rău de băieţi, meritau victoria. Îmi pare rău pentru suporteri, care au făcut atâta drum... Un gol primit cum n-am mai văzut în viaţa mea! Centrare fundaşul dreapta şi îţi dă gol fundaşul stânga... Terenul execrabil. Suporterii care fac o atmosferă... Acolo, in spatele meu, nu ştiţi ce am auzit. Nu mai contează, m-am obişnuit.



[Dacă Sepsi învinge pe FCSB] Dacă bat, bat, ce să facem? Noi luptăm, am luat un punct la Galaţi, suntem o echipă care jucăm, nu închidem. Nu reuşim să învingem, asta e, ne jucăm şansa până la capăt. [Ce spune despre Koljic] Koljic este un jucător bun, care cunoaşte campionatul. Este un punct fix acolo. Va şi marca. Nu am reuşit să ţinem de rezultat pentru că spre deosebire de alte echipe noi nu am învăţat să jucăm murdar”, a declarat Marius Şumudică.