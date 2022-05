Mihai Stoica vine cu noi precizări după ce l-a acuzat pe Săpunaru de huliganism: „Pot comenta! Nu vă expuneți radiațiilor solare!”

În ultima partidă, Rapid a înregistrat prima înfrângere pe noul stadion. Giuleștenii au fost învinși cu 2-3 de către FCU Craiova și sunt obligați să câștige meciul cu CS Mioveni, de pe 16 mai, de la 20:30, LIVE TEXT pe www.sport.ro, pentru a câștiga playout-ul.

Cristian Săpunaru (38 ani) nu a putut digera insuccesul de pe teren propriu, iar la final s-a încăierat cu elevii lui Nicolo Napoli (60 ani). Ceea ce l-a făcut pe Mihai Stoica (57 ani) să-l acuze pe fundașul Rapidului de huliganism, făcând referire și la precedentele episoade în care a fost implicat Săpunaru.

Ulterior, managerul general al roș-albaștrilor a fost criticat pentru opinia sa, după cum a precizat chiar el pe rețelele de socializare. Cu toate aceastea, a argumentat că are tot dreptul să vorbească despre actele de huliganism, fiind pedepsit în trecut pentru celebrele escapade.

Mihai Stoica: „Am fost supendat pentru că am lovit un spectator care-mi înjura familia”

„Înainte de a-mi explica, eventual sfătoși, haterii de serviciu de ce n-am voie eu să comentez manifestările huliganice ale unora, vin cu o precizare : am fost suspendat 1 an (12 luni sau 365 zile, ca să se înțeleagă) pentru că am lovit un spectator care îmi înjura familia, aceasta aflându-se la 2 metri de el.

Am fost suspendat o lună (30 sau 31 zile, nu sunt sigur) pentru că am părăsit suprafața tehnică, bucurându-mă la un gol marcat de Jakolis. La pachet cu o amendă de 6800 ron.

Prin urmare, consider că pot comenta. Weekend plăcut și nu vă expuneți radiațiilor solare!”, a postat Mihai Stoica pe contul oficial de Facebook.

Mihai Stoica: „Eu l-aș suspenda 10 etape pe Săpunaru!”

„Săpunaru are o singură scuză, are o carieră... poate îl lasă nervii la bătrâneţe. Deşi, e căpitan de echipă. Liderul unei echipe care joacă cu stadionul plin. Nu asta se aşteaptă de la un lider.

Săpunaru, după meciul cu noi, când am bătut 3-1, întreba înjurându-mă pe mine, dar eu nefiind acolo: 'Unde e?', dar nişte înjurături înfiorătoare: 'Nu mai plânge!', şi nu ştiu ce. Nu, nu plângeam.

Eu la pauză i-am reproşat, foarte civilizat, lui Marinescu, îi semnalizase lui Kovacs penalty la Săpunaru cu Radunovic, mult prea uşor dat, dacă tot vorbim de penalty-uri, de Kovacs.

Săpunaru a ştiut să scoată penalty şi înjura pe acolo, adică Săpuanru face chestiile astea mereu şi nimeni nu îi face nimic.

Când era la Târgu Jiu, se înjura cu toată lumea că el urăşte Steaua. Bine, mă, băiatule, urăşti Steaua, foarte frumos, e treaba ta, dar totuşi trebuie oprit cumva.

El ce face, face huliganism, la Astra, la un moment dat, voia să vină ameninţător, eu zâmbeam: 'Na, vino, dacă tot vii'. Se opreşte mereu, nu e chiar aşa cum se dă.

Mai mult se înfoaie, dar este totuşi... eu i-aş fi dat 10 etape (n.r. suspendare) şi pentru ce a făcut cu Bauza”, a declarat Mihai Stoica, pentru Orange Sport.