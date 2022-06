Mihai Stoica și Dan Petrescu au vorbit la telefon după 'atacurile' din timpul sezonului: „Te mai iei de mine?”

Managerul general de la FCSB i-a contestat discursul lui Dan Petrescu în repetate rânduri în decursul acestui sezon, iar antrenorul campioanei i-a oferit replica de câteva ori. Între cei doi foști colaboratori de la Unirea Urziceni au existat diferite contre, însă recent au reușit să vorbească.

Mihai Stoica și Dan Petrescu au vorbit la telefon



Oficialul vicecampioanei României a dezvăluit că a discutat la telefon cu antrenorul, dezvăluind și ce și-au transmis: „Am vorbit cu el în pauza competițională, nu l-am sunat eu, vorbeam cu cineva și mi l-a dat la telefon, glumeam. Îmi zicea: 'Te mai iei de mine?'. Păi, dacă spui bazaconii?!”, a spus Mihai Stoica la Orange Sport.

Mihai Stoica și-a continuat însă „atacurile” la adresa lui Dan Petrescu după ce a văzut declarațiile făcute de antrenor, aflat în cantonamentul echipei, în Austria. Tehnicianul a vorbit despre viitoarea adversară din preliminariile Champions League, gruparea din Armenia, Pyunik Erevan, spunând că echipa sa va avea un meci dificil, în stilul caracteristic.

„CFR se pregăteşte pentru o dublă de foc. Cel mai greu adversar... Așa își pregătește el meciurile. Dacă despre Valetta spunea că e o selecționată sud-americană, acum, vorbind despre Pyunik, chiar a fost decent. Iar se supără, dar, frate, nu poți să spui că Steaua Roșie are 50 de milioane de euro buget. E exagerat. Nu există echipă din Est cu un asemenea buget”, a adăugat Mihai Stoica.

Declarațiile lui Dan Petrescu despre adversara din preliminariile Champions League



„I-am studiat pe adversarii noștri (n.r. – Pyunik Erevan) în ultimele cinci meciuri de campionat. Au mulți străini, cred că e un singur armean de națională, portarul, care e căpitan de echipă. În rest au brazilieni, portughezi. Va fi precum un meci cu o echipă de play-off din România, cam așa e nivelul. Deci nu putem să subestimăm un adversar valoros. Toată lumea crede că e un adversar din Armenia și va fi ușor… în niciun caz.

Am vorbit cu Natcho (n.r. – fotbalist) de la Partizan, mi-a zis că e foarte greu să ajungă în grupele Champions League. Steaua Roșie Belgrad se chinuie să ajungă și are un buget de 50 de milioane de euro, iar Partizan are un buget de 15 milioane de euro. Deci ar fi ceva incredibil să ajungem în grupele Champions League, e un vis până la urmă”, a spus Dan Petrescu, vineri, după amicalul CFR Cluj – Partizan Belgrad.