Atacantul care a refuzat-o pe FCSB semnează în Italia!

Atacantul care a refuzat-o pe FCSB semnează în Italia! Superliga
SPORT.RO
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Fotbalistul este aproape de revenirea în fotbalul italian.

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alessandro murgiaHermannstadtU ClujFCSBCFR Cluj
Din articol

Alessandro Murgia este foarte aproape de despărțirea de Universitatea Cluj și de o revenire în țara natală. 

Mijlocașul italian în vârstă de 29 de ani nu a făcut deplasarea în cantonamentul din Austria și negociază cu mai multe formații din Serie B și Serie C.

Deși mai avea contract până în vara lui 2027, cele două părți au ajuns la un acord pentru rezilierea înțelegerii, informează GSP.

A fost dorit de FCSB înainte să ajungă la Cluj

Înainte de a semna cu „U” Cluj, Murgia s-a aflat pe lista mai multor cluburi importante din SuperLiga, printre care Dinamo, Rapid, CFR Cluj și FCSB.

Totuși, finalul aventurii de la Cluj a fost unul complicat. În play-off nu a bifat niciun minut, fiind de șase ori rezervă neutilizată. Ultima sa apariție a venit pe 7 martie, în victoria cu 3-1 obținută pe terenul celor de la FCSB.

În total, Alessandro Murgia a strâns 23 de meciuri și un gol în tricoul Universității Cluj. Cotat la 650.000 de euro, italianul a mai evoluat în România la FC Hermannstadt între anii 2023-2025.

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