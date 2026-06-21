Atacantul care a refuzat-o pe FCSB semnează în Italia!

Alessandro Murgia este foarte aproape de despărțirea de Universitatea Cluj și de o revenire în țara natală.

Mijlocașul italian în vârstă de 29 de ani nu a făcut deplasarea în cantonamentul din Austria și negociază cu mai multe formații din Serie B și Serie C.

Deși mai avea contract până în vara lui 2027, cele două părți au ajuns la un acord pentru rezilierea înțelegerii, informează GSP.

A fost dorit de FCSB înainte să ajungă la Cluj

Înainte de a semna cu „U” Cluj, Murgia s-a aflat pe lista mai multor cluburi importante din SuperLiga, printre care Dinamo, Rapid, CFR Cluj și FCSB.