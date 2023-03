Mihai Stoica a venit cu replica pentru Eugen Neagoe

Managerul general de la FCSB a scos în evidență faza la care centralul partidie putea acorda un penalty pentru echipa sa. Neagoe nu a ratat ocazia și i-a înțepat pe ”roș-albaștri”, după ce Universitatea Craiova a dominat prima repriză a meciului de pe Arena Națională.

După pauza competițională, FCSB se va deplasa la Sfântu Gheorghe pentru duelul cu Sepsi, iar apoi va juca împotriva celor de la CFR Cluj, tot în deplasare.

Mihai Stoica, replică pentru Eugen Neagoe: ”N-o să fac ironii cum a făcut Neagoe”

"N-o să fac ironii cum a făcut Neagoe. Ok, aş putea discuta despre cele trei penalty-uri clare refuzate nouă. N-am făcut o primă parte reuşită, pentru că am dat peste o echipă bună, agresivă, care s-a închs bine cu Screciu şi Mateiu, cu Ivan într-o dispoziţie bună de joc, iar golul (n.r. - lui Markovic)... Când un jucător driblează patru fotbalilşti, ai o probemă. Nu e scuzabil. Noi n-am fost bine, am fost bine în partea a doua a meciului.

Penalty mai clar decât la Ivan nu există, galben, penalty, se duce direct în el, nu are nicio treabă cu mingea. Pentru ce avem VAR? Nu înţeleg. Cotul stâng îl loveşte în cap pe Cristea apoi, penalty cât casa! Aş fi puţin mai rezervat, n-aş mai face ironii când echipei mele i se trece cu vederea un fault în suprafaţa de pedeapsă", a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.

VIDEO - Gigi Becali, interviu despre tot ce mișcă la FCSB

Eugen Neagoe, încântat de evoluția Universității Craiova contra FCSB-ului

La finalul partidei, Eugen Neagoe (55 ani) și-a exprimat încântarea pentru modul în care au evoluat elevii săi în primele 45 de minute. Tehnicianul susține că oltenii i-au anihilat total pe elevii lui Mihai Pintilii și că diferența de scor trebuia să fie mai mare.

„Dacă mă uit la prima repriză, nu sunt mulțumit. Îmi pare rău că nu am reușit să câștigăm meciul, l-am avut în mână. M-am și speriat înainte de joc, toată lumea vorbea că FCSB-ul joacă un fotbal spectaculos, dar în prima repriză nu au ajuns la poartă. Cred că am controlat în totalitate prima repriză și meritam să conducem la o diferență mai mare.

În repriza a doua am început modest, a avut FCSB-ul vreo 20-25 de minute de dominare. Le-am spus băieților să trebuia să ieșim mai atenți. Am reușit să marcăm, dar au auzit că a fost offside la Ivan. Din păcate, asta a fost situația. Dar după minutul 70 am forțat, am încercat să mergem spre poarta lor să împingem jocul. În prima repriză FCSB-ul nu a existat. Nu au ajuns în careul nostru, asta e realitatea. Și noi am avut 4 jucătoru sub 21 ani în primul 11, avem foarte mulți jucători accidentați. Este al doilea joc în decurs de două luni când jucăm în 'casa' FCSB-ului și nu reușesc să ne bată”, a declarat Eugen Neagoe la finalul meciului.