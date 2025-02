Mihai Stoica a lansat un atac virulent la adresa lui Ovidiu Hațegan: ”Tot ce face, face contra noastră!”

Mihai Stoica s-a declarat dezamăgit de starea gazonului de pe ”Ilie Oană” și a mărturisit, așa cum a spus și Gigi Becali, că nu s-a putut juca fotbal la Ploiești.

Mihai Stoica: ”Tot ce face Hațegan, face contra noastră!”

Totuși, altul a fost lucrul care l-a deranjat cel mai tare pe președintele Consiliului de Administrație de la FCSB. Chiar dacă a recunoscut că golul înscris de David Miculescu și anulat ulterior după intervenția VAR, a fost anulat corect, Mihai Stoica a reclamat un penalty neacordat în minutul 87 pentru o intrare a lui Roche asupra lui Daniel Bîrligea.

Din acest motiv, oficialul lui FCSB a lansat un atac dur la adresa lui Ovidiu Hațegan, arbitru VAR la meciul cu Petrolul, despre care a susținut că ia decizii împotriva roș-albaștrilor din rațiuni politice.

”Teren foarte prost. Parcă s-a jucat pe bitum. Am văzut că și Mutu se plângea de starea terenului. Un teren foarte tare. Când vrei să construiești, iar noi am avut posesia 64%. Trebuie să faci două-trei atingeri ca să ai siguranța că ai grijă de minge, e o problemă. Am avut și absențe, au avut și cei de la Petrolul. Aș vrea să spun că e rezultat echitabil, dar eu consider că golul nostru a fost anulat corect. Bîrligea e neglijent, întinde mână și îl lovește. Dacă doar îl atingea, nu se impunea, dar e o lovitură și golul nu e valabil. Din nefericire, Miculescu s-a accidentat grav la faza asta. Nu a mai putut continua. E o contuzie foarte puternică. Noi sperăm să fie bun de joc duminică, împotriva lui Sepsi.

Acest Hațegan, căruia îi vom face un memoriu... răbdarea noastră a atins cele mai înalte culmi. Eu înțeleg că găsești câte ceva și ne anulezi golul. Foarte bine! Dar la Bîrligea, tu să nu-l chemi pe Barbu ca să vezi dacă nu cumva consideră că e penalty și fault în minutul 87?! Bîrligea nici nu știe cine l-a lovit. E lovit din spate. Îl lovește Roche și intră în Hanca. E un fault evident. Dacă ăsta nu e fault, spuneți-mi ce șanse avea Bîrligea să joace minge asta...

Tu, Hațegan, ai intervenit la golul ăsta și l-ai anulat, dar n-a intervenit când CFR ne-a dat gol pe Arena Națională și Otele i-a dat un șut în cap lui Crețu. La acel moment, CFR își securiza calificarea în cupele europene. Hațegan nu are nicio scuză!

Deja mă gândesc la ce spun FIFA și UEFA, implicarea politicului în sport. El a fost pe loc de deputat PSD, în opoziție cu partidul la care patronul nostru e parlamentar. Nu există așa ceva! Știm că n-avem voie să recuzăm, n-avem voie să facem nimic, dar rugăm din toată inima CCA să nu-l mai delege pe Hațegan VAR la meciurile noastre. El, tot ce face, face contra noastră! O spun cu toată responsabilitatea.

Eu nu știu cu ce se ocupă Hațegan, dar dacă vrea să devină parlamentar, înseamnă că fotbalul e pe planul doi. Poate vrea să facă legi pentru țara asta. Poate că el își folosește inteligența și experiența acumulată pentru a salva țara asta, care e într-un impas mare.

Hațegan pare că are imunitate, deși n-a ajuns parlamentar. Nu știu ce îl face pe el să ia deciziile împotriva noastră. Da, îl suspectez de ceva! Eu știu cine este și îi cunosc valoarea de arbitru. Când i se face foarfecă în cap unui jucător de-ai noștri și nu vede asta, înseamnă că nu vrea să vadă asta! Nu-mi spune că a clipit când Crețu a fost lovit în cap de Otele. Hațegan nu a vrut să vadă!”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.