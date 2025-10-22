Mihai Stoica a răbufnit în direct după ultimul rezultat al campioanei României.

Mihai Stoica: ”Am fost pe Everest, acum suntem în Groapa Marianelor!”

Oficialul campioanei României a recunoscut că, deși roș-albaștrii nu traversează cea mai bună perioadă, nu s-ar fi așteptat ca FCSB să piardă în fața ultimei clasate, Metaloglobus.

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB nu își poate explica situația în care a ajuns echipa, iar prestația din meciul cu Metaloglobus îi dă mult de gândit.

”Am crezut că mai jos decât am fost la dubla cu Shkendija nu putem ajunge, iar acum am realizat că putem ajunge foarte jos, că avem resurse. Este o prestaţie lamentabilă, o ruşine mondială, că am condus Csikzereda şi Metaloglobus şi am făcut un punct. La Clinceni, gazonul a fost foarte bun, vestiarele renovate, totul la superlativ.

Noi am fost de nerecunoscut. Să conduci din nimic, că în afara ocaziei lui Bîrligea nu am avut, dar să intri cu avantaj, în câteva minute să pierzi avantajul şi să fii şi condus e jenant. Ne prezentăm toţi scuzele suporterilor şi tuturor care şi-au făcut nervi uitându-se la meci. Să fie momentul zero, că altfel nu se poate. Suntem în prăpastie, în Groapa Marianelor. Am fost pe Everest anul trecut, acum suntem îmfiorător de rău”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

