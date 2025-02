Mihai Rotaru nu s-a mai abținut! A lansat un atac dur asupra arbitrajelor din Superligă și a desființat un central

Dar Cojocaru nu are ce căuta în arbitraj. Şi de ce ni-l dai? Că tot facem adrese scrise, nu prin presă. I-am rugat frumos să îl evite pe Cojocaru. Participă la acţiuni criminale, să nu ne ferim de cuvinte" , a declarat Mihai Rotaru, la Fanatik .

Nu trebuie să intervină VAR. Nu a dat nici cartonaş galben, nu ştiu dacă a dat fault sau nu. Dar acolo, nu e Cojocaru, intervine VAR. Pentru astfel de acţiuni violente, Cojocaru nu are ce căuta în arbitraj.

Pe locul doi şi trei în competiţie acerbă sunt domnul Haţegan cu domnul Radu Petrescu. Cojocaru de ce? În fiecare meci am ieşit fără dinţi în gură, cu accidentări urâte. Chiar vă rog să vă uitaţi la faza din minutul 57 când apărătorul Botoşaniului intră cu ambele picioare înainte la Safira, în calitate de ultim apărător.

"Noi dacă am fi avut arbitrajele FCSB-ului sau ale lui U Cluj, aveam 10 puncte avans faţă de locul 2. Avem trei arbitri pe care i-am refuzat, nu se mai pot numi arbitri. În capul listei este Cojocaru.

În plus, a vorbit și despre erorile comise în defavoarea formației sale, dând exemplul din meciul cu FC Botoșani, încheiat la egalitate, scor 2-2.

Rădoi, după FC Botoșani - U Craiova 2-2: "Ne-a lipsit puțină șansă pe final"

"Am condus partida, chiar dacă am revenit de la 1-0. N-am avut mari probleme. Îmi pare rău că am pierdut două puncte cu un minut înainte de final. A fost o neatenție.... Mingea a fost la noi. Dacă era o fază în care adversarul ne-a pus probleme, era altceva.

N-am ce să le reproșez băieților. Cred că ne-a lipsit și puțină șansă la final, pe viitor trebuie să fim mult mai lucizi, trebuie să știm pe final de joc că toate mingile noastre trebuie degajate în lateral. Am avut momente de confuzie.



Pentru noi n-au fost meciuri ușoare (n.r.: - cele de până acum), mă gândesc să recuperăm jucătorii cât mai repede", a declarat Mirel Rădoi, la finalul partidei de la Botoșani.