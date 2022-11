Mesajul lui Adi Mutu pentru jucători după egalul cu Universitatea Craiova! Ioniță, elogiat

La finalul partidei, Adi Mutu a susținut că jucătorii săi au intrat timorați pe teren din cauza presiunii pe care o pun suporterii, care au așteptări mari de la echipă.

„În prima jumătate de oră Craiova a găsit modalitățile cele mai bune de a ajunge la poartă, însă după aceea am echilibrat jocul și cred că partea secundă ne-a aparținut în totalitate.

Am intrat timorați... când intri în fața unui public pretențions așa cum este al nostru, simți presiune. Am arătat tărie de caracter pentru că am reușit să terminăm meciul în atac.

E presiune foarte mare. Dar este important să-i creștem și să se obișnuiască, deoarece nu sunt multe stadioane cu astfel de presiune ca la noi. Eu cred că dacă jucăm în modul ăsta, va fi greu să ne bată cineva.

Adi Mutu impresionat de Alex Ioniță

Avem șase jucători accidentați, tot cu Albu, plus Junior accidentat și dacă îi numești, o să vezi că toți pot face parte din primul „11”. E greu să duci meciuri cu această intensitate cu atât de mulți jucători accidentați.

Ioniță nu a fost atât de incisiv pe toată durata meciului, însă atunci când s-a aprins el s-a aprins și Rapidul. Duganzic face faorte bine ce face și i-am spus să stea liniștit și să aștepte, pentru că momentul potrivit pentru a marca va veni”, a spus Adrian Mutu la finalul meciului cu Universitatea Craiova.

Rapid București - Universitatea Craiova 2-2

Universitatea Craiova a început în forță meciul de pe Stadionul „Giulești”. Crețu a deblocat tabela în minutul 5, iar Baiaram a dus scorul la 2-0 în minutul 19. Albu a redus din diferență în minutul 24 și a închis tabela, temporar, în prima parte a jocului.

În partea a doua a meciului, Rapid a reușit să restabilească egalitatea grație reușitei lui Dugandzic, din pasa lui Alex Ioniță II. Împinși de suporterii din tribune, giuleștenii au încercat să câștige meciul pe final, însă Universitatea Craiova s-a apărat exemplar și a blocat cu succes poarta.

Partida s-a terminat 2-2, iar ambele echipe au plecat fiecare cu câte un punct din această confruntare, rămănând, totodată, pe aceleași poziții în clasamentul Superligii.