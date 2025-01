Unicul gol al meciului a fost înscris de Alex Dobre, după un contraatac fulger al giuleștenilor în minutul 18. Claudiu Micovschi i-a pasat decisiv lui Dobre, după un sprint superb în banda dreaptă, care n-a iertat și l-a învins pe Laurențiu Popescu fără emoții.



Marius Șumudică, impresionat profund de un jucător după victoria cu Craiova. ”Senzațional!” + cine ”pleacă mâine la Marijana”



Marius Șumudică, antrenorul lui Rapid, a vorbit despre victoria cu Universitatea Craiova. A ținut să-l felicite neapărat pe Marian Aioani, care a menținut poarta giuleștenilor intactă.



De asemenea, Șumudică a punctat și subiecte precum plecarea lui Aaron Boupendza, accidentările lui Claudiu Petrila și Jakub Hromada, dar și atmosfera din vestiar.



”Țin să-mi felicit jucătorii. E victoria lor. Au dat dovadă de eroism și nu spun cuvinte mari. Și-au dorit mult. Am reușit să formăm iar o familie. Familia Rapid. Suporterii au fost astăzi al 12-lea jucător. De asta avem nevoie pe Giulești. E victoria lor. Eu doar am pregătit meciul și sunt foarte fericit că au respectat ce am cerut.



Noi am jucat cu patru și acum am schimbat în trei fundași centrali. Am întâlnit o echipă puternică și victoria e importantă. Bravo, băieți, vă felicit! Dar încă nu am realizat nimic. Ne așteaptă un meci greu la Cluj. Am făcut un pas mare către îndeplinirea obiectivului, dar încă suntem departe.



Eu nu am mai plecat că am încercat să-mi cumpăr costum și să mă îmbrac în negru dar nu am găsit. N-am avut timp, m-am concentrat pe echipă. Nu l-am mai copiat pe Simeone, am rămas Șumudică. Nici nu ai cum să nu te bucuri de acești fani, care sunt cei mai minunați de departe.



Nu vreau să scot în evidență cum a pregătit Șumudică meciul, ci să scot în evidență meritele elevilor mei. Au ascultat tot ce am zis.



Vreau să-l felicit pe Aioani, care a făcut un meci senzațional. Și cred că nu degeaba ajunsese la echipa națională.



Toată lumea a cântat în vestiar. Referitor la joc. Ei sunt numărul unu. Jucătorii. Mai departe, de atmosferă mă ocup eu.



Da, cu Boupendza e un capitol închis. Va pleca de la Rapid. Nu comentez. E decizia clubului. Nu sunt eu singurul care decid. Suntem o familie. Îmi pare rău de lucrul acesta. A greșit. Asta e decizia clubului.



Sper să-i am cât mai repede (n.r. pe Petrila și Hromada). Petrila pleacă mâine la Marijana. Am o relație bună. Am trimis jucători din 2007 la ea. Mi-a promis că miercuri va fi apt. La Cluj îl veți vedea pe Petrila. Cu Hromada vom vedea. Eu din ce l-am văzut... Era un pic tumefiat”, a spus Marius Șumudică.