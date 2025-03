Giuleștenii s-au deplasat sâmbătă seară la Sibiu pentru confruntarea cu Hermannstadt din etapa #30 a SuperLigii României, ultima din sezonul regulat. La capătul celor 90 de minute, gazdele au înregistrat toate cele trei puncte.



Unicul marcator al meciului a fost Cristi Neguț (90+5'), care și-a trecut numele pe tabela de marcaj chiar la ultima fază a confruntării



Marius Șumudică, furibund după dezastrul de la Sibiu: ”Să nu faci un dribling? Nu vreau să dau în jucătorii mei, dar nu se poate. Îmi e rușine!”



După meci, Marius Șumudică a vorbit despre indolența elevilor săi. Antrenorul giuleștenilor a punctat că în următoarea săptămână va încerca să schimbe atitudinea jucătorilor.



Pe deasupra, Șumudică a mărturisit și că în cazul în care Rapid va rata cupele europene în acest sezon, atunci va fi un mare eșec pe care și-l va asuma.



”Da, se întâmplă, ok. Pare rău pentru echipă. Suferă Ignat, eu n jucător tânăr. Se întâmplă, sunt greșeli. Pe mine m-a deranjat atitudinea de astăzi. Noi suntem în vacanță. Noi astăzi practic am venit aici să vedem Sibiul, că e un oraș frumos. Nu se poate! Hai să comparăm când ne ardea buza că nu prindem play-off-ul și astăzi. Când jucăm așa, Dumnezeu te pedepsește.



Ignat? Asta e, se întâmplă. Alții au ratat la Campionate Europene. El trebuie să treacă peste. Problema e alta.



Problema e că azi am arătat ca o echipă care se mulțumește cu puțin. Dacă nu își vor schimba mentalitatea... Dar de asta mă ocup eu săptămâna asta. Dacă nu ne vom schimba mentalitatea se va întâmpla ca anul trecut. Mai bine iau de la juniori. Nu se poate să arătăm în halul ăsta. Nu vreau să lovesc în jucători, sunt ai mei, am dus echipa împreună în play-off. E o performanță că am ajuns în play-off, ăsta era primul lucru pe care trebuia să-l facem, dar cu astfel de mentalitate... Mie îmi e rușine de oamenii care au venit. Au plătit 50 de lei biletul. Păi îmi e rușine.



Să nu faci un dribling, să nu îți dorești nimic... Și un punct dacă câștigai astăzi... Uite că și cu egalurile am ajuns în play-off.



Nu contează ce clasare. Anul ăsta Rapidul trebuie să ajungă în Europa. Dacă nu jucăm în cupele europene, e un eșec. Și mi-l asum.



Vom vedea. Începe un alt campionat. Mai avem 10 meciuri în acest play-off. Mai avem meciurile din cupă. Va trebui să ne schimbăm atitudinea. Pentru că la ultimele două jocuri atitudinea a lăsat de dorit”, a spus Marius Șumudică după mec.