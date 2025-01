După meci, Marius Șumudică, antrenorul Rapidului, a recunoscut că în momentul de față există foarte multă "presiune artificială" care apasă pe umerii săi.



Printre altele, antrenorul Rapidului a vorbit despre sosirea lui David Ankeye în Giulești, dar și despre faptul că agenții lui Aaron Boupendza au venit la București pentru a discuta cu oficialii clubului o variantă prin care fotbalistul să continue în Giulești.



Întrebat de ce a plecat direct la vestiare după fluierul final al meciului, Șumudică a răspuns că a făcut acest lucru, deoarece încearcă să-l imite pe Diego Simeone, antrenorul lui Atletico Madrid.



"Trebuie să fim mai atenți în faza ofensivă. Trebuie să fim atenți, pentru ratăm să închidem meciul. Trebuie să marcăm mai mult ca să ne facem viața mai ușoară, pentru că altă echipă te-ar fi putut sancționa.



N-am înțeles relaxarea de după primul gol. În loc să facem presiune, ne-am relaxat. Am avut noroc, pentru că pe final puteau să mai marcheze.



Îmi place Simeone, de asta am plecat direct la vestiare. Încerc să-l copiez pe Simeone.

Boupendza vrea să continue la Rapid



Nu mă simt vulnerabil (din cauza lui Aaron Boupendza -n.r.). Vom vedea ce va urma. Am înțeles că agenții săi au venit să discute cu clubul. Din ce am înțeles el nu vrea să plece. Am primit un mesaj de la el. Mi-a trimis un mesaj, se uitat la meci. Mi-a zis: 'Baftă, mister, hai cu cele trei puncte'. Asta mi-a trimis.



Câteodată e ușor să ajungi acolo (în play-off - n.r.), dar e foarte greu să te menții. E clar că ne așteaptă un meci greu sâmbătă (cu Universitatea Craiova - n.r.), suntem descoperiți, dar vom vedea ce ne așteaptă. L-am pierdut și pe Ignat pentru că a ajuns la patru cartonașe galbene.



Bine, noi îl așteptăm pe Ankeye, dar el nu a mai jucat 90 de minute de mult timp, însă nici nu pot să vorbesc despre acest subiect, pentru că nici nu are drept de joc din cauza birocrației.



De Ciobi am spus că ar fi cel mai bun transfer, pentru că știam că intră în ultimele șase luni de contract. Este un fotbalist valoros și sper că conducerea clubului va face tot ce trebuie pentru a-l aduce la Rapid", a spus Marius Șumudică la finalul meciului.

Rapid are două victorii şi un egal în ultimele trei etape. Poli Iaşi a ajuns la şapte etape consecutive fără victorie, două egaluri şi cinci eşecuri, ultimele trei la rând.