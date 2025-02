Totuși, antrenorul lui Rapid și-a făcut apariția în Giulești cu o geacă și mai scumpă, de aproximativ 3.000 de dolari. La conferința de presă, Șumudică a comentat în stilul său caracteristic schimbarea.

”Am văzut că mi-ați făcut calculul de la pantofi până la... da, am avut totul nou pe mine, în afară de ceas. Mi-era că geaca se demodează. O țineam și pe asta degeaba pe acolo. Poate într-un an-doi nu se mai poartă, așa că am lăsat-o pe aia albastră și am luat-o pe asta.

Mi s-a spus acum că mi-au făcut calculul și că depășesc un Logan. Da, și care e problema? Depășesc un Logan... îmi cumpăr ceea ce îmi doresc. Mă îmbrac cum vreau eu și îmi cumpăr ceea ce îmi doresc. Cât îmi permit... n-ați văzut ce a pățit domnul Dinu Gheorghe? Te uiți la televizor și a doua zi te bagă în groapă. Ferească Dumnezeu! Așa măcar mă simt bine, îmi ține cald, să nu transpir. Mi-am luat și deodorant între timp”, a spus Marius Șumudică la conferința de presă.

Clasamentul din Superliga României