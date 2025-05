Viorel Moldovan pleacă de la Rapid

Gruparea din Giulești va rămâne fără președinte după un an în care această funcție a fost ocupată de Viorel Moldovan.

Marius Șumudică a anunțat că fostul atacant va mai rămâne doar zece zile alături de clubul patronat de Dan Șucu.

”În ultimul timp suntem apropiați, dar, din informațiile pe care le am, Viorel Moldovan nu mai rămâne decât zece zile. Nu am avut o relație foarte apropiată cu el, însă nu am fost nici distanți, nici certați.

Nu au existat probleme de genul acesta. Mai am două etape, și din respect nu vreau să ies acum din ecuația asta, să pară că nu am nicio vină. Dar problema este că, în fotbal, tot timpul antrenorul plătește”, a spus Marius Șumudică la Digisport.