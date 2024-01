Cele două echipe s-au întâlnit pe ”Sepsi Arena” la Sfântu Gheorghe în etapa #22 din sezonul regulat al Superligii României. La capătul celor 90 de minute, covăsnenii au înregistrat toate cele trei puncte.

Marius Ștefănescu, MVP-ul din Sepsi - Poli Iași: ”Excelent”

Marius Ștefănescu, omul meciului, a vorbit despre evoluția covăsnenilor și a subliniat faptul că Sepsi OSK a avut parte un start excelent al noului an 2024, în campionat.

De asemenea, fotbalistul a precizat că vrea să-și ajute în continuare echipa și că dă totul pe teren, chiar dacă au apărut discuții cu privire la plecarea sa din Sfântu Gheorghe.

”Cred că am început excelent! Dacă ne-ați fi întrebat la începat că vom câștiga cu 6-0 nu credea nimeni! Așa rezultat... Ne bucurăm. Urmează meciul viitor cu UTA. Sunt trei puncte.

Dacă nu s-a concretizat nimic, dacă nu a fost nicio ofertă bună pentru club, eu sunt aici și îmi fac datoria. Vreau să-mi ajut echipa la fiecare meci. Îmi doresc și să marchez. Să câștige echipa.

E o perioadă foarte bună. Am câștigat patru meciuri și am făcut un egal. Chiar dacă s-a întrerupt campionatul. Azi am început cu dreptul. Știam că Iași e o echipă care joacă, nu vine să se apere.

Mă bucur că am speculat unele acțiuni și am reușit să ne desprindem.

Nu cred că s-a întâmplat nimic. A fost un cantonament normal. Toată lumea a spus că e foarte dur, dar a fost normal. Nu a fost ceva wow, să zic. Au fost câteva teste și cam atât”, a spus Marius Ștefănescu după meci.

Sepsi OSK - Poli Iași 6-0

Florin Ilie și-a dat autogol în minutul 19, iar Sepsi OSK a dat startul recitalului. Cosmin Matei a dus scorul la 2-0 în minutul 36, iar Păun a majorat diferența în minutul 42.

În repreiza secundă, Kallaku (minutul 63) și-a trecut și el numele pe tabela de marcaj, alături de Marius Ștefănescu (minutul 85) și Bălașa (minutul 88).