Pentru campioana României urmează meciul cu echipa scoțiană Aberdeen din prima manșă a play-off-ului Europa League. Partida va putea fi urmărită în direct pe VOYO, dar și în format LIVE VIDEO pe Sport.ro.



Marian Iancu o ia peste picior pe FCSB: ”Dacă ajunge în UEL va fi o Csikszereda a competiției”. Ce a spus despre Tănase, Olaru și Șut



Marian Iancu a scris pe rețelele social media un mesaj în care a analizat lotul lui FCSB și a sugerat că dacă roș-albaștrii vor reuși să se califice în faza ligii din Europa League nu vor mai realiza performanțele de anul trecut.



Fostul patron de la Poli Timișoara a indicat și că Florin Tănase, Darius Olaru și Adrian Șut nu mai sunt la nivelul de altădată. Iancu e convins că Gigi Becali, finanțatorul de la FCSB, va reconstrui lotul.



”FCSB, cu lotul actual, încearcă o potriveală ieftină, cinstită ca dar de la Dumnezeu. Atât. Gigi Becali, prin tot ceea ce face în ultimul timp, forțează limitele și rigorile raportului calitate-preț. Dacă va reuși să rămână în Europa League, va fi o Csikszereda a competiției, iar asta-i va afecta și în campionat.



Evident că s-au uzat motoarele. Tănase, Olaru, Șut, iar ceilalți nu mai pot fi motivați atâta timp cât în sinea lor înțeleg că nu mai pot atinge performanța europeană de anul trecut, condiție importantă pentru cariera lor viitoare.



Gigi Becali a gândit la foc mai mic azi. Caută să scoată tot ce se poate scoate din acest lot, cu costuri infime, urmând să peticească, dacă este nevoie, iar apoi să înceapă o reconstrucție a întregului lot.



Ceea ce înseamnă doi sau trei ani de secetă!



Să meargă la două capete?! Vom vedea curând. Oricum știe exact ce vrea și ce face pentru asta”, a explicat Marian Iancu pe Facebook.

