GALERIE FOTO Cele mai tari imagini din Rapid - FCSB

Cele mai tari imagini din Rapid - FCSB Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Rapid - FCSB s-a terminat 2-2.

TAGS:
FCSBRapidSuperliga
Din articol

Giuleștenii au primit vizita campioanei en-titre pe Arena Națională. Rapid a jucat pe cel mai mare stadion al țării din postura de echipă gazdă.

Rapid - FCSB a contat pentru etapa cu numărul șase din sezonul regulat al SuperLigii României, iar la capătul celor 90 de minute cele două rivale au împărțit punctele.

Cele mai tari imagini din Rapid - FCSB

  • Rapid bucuresti fcsb superliga superbet 17082025 21
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Sursă Foto: Sportpictures

Roș-albaștrii au avut un start perfect de meci. Mihai Lixandru a deblocat tabela de marcaj încă din minutul șapte, iar după o oră de joc, Daniel Bîrligea a dus scorul la 2-0.

Pe final, Evlir Koljic a micșorat diferența în minutul 83. Giuleștenii au forțat egalarea, împinși de galerie. Koljic a realizat ”dubla” în minutul 90+2. Iar Rapid a obținut, astfel, un punct pe Arena Națională.

Mihai Stoica: "Hazrollaj cred că se lasă după meciul ăsta. L-a desființat Pantea"

"Îmi pare rău pentru că din minutul 46 până am luat golul 2, cu excepția a două sclipiri a lui Dobre, am dominat copios la toate capitolele. Din minutul 46 până în minutul 83 am fost aproape perfecți. Erau câțiva jucători care aveau nevoie și de o victorie, în afară că au jucat foarte, foarte bine. Mă refer la Graovac, la Pantea, la Lixandru și la Toma. Toți 4 au făcut un meci excepțional. 

Gândiți-vă la Pantea ce adversari a avut. Hazrollaj cred că se lasă după meciul ăsta. L-a desființat Pantea. După a venit Dobre. Nici cu Dobre nu i-a fost greu",a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
O turistă a avut un șoc după ce s-a cazat într-o casă închiriată pe Airbnb, în Florida. Reacția proprietarului a înfuriat-o
O turistă a avut un șoc după ce s-a cazat &icirc;ntr-o casă &icirc;nchiriată pe Airbnb, &icirc;n Florida. Reacția proprietarului a &icirc;nfuriat-o
ARTICOLE PE SUBIECT
Rapidistul ironizat de Mihai Stoica după derby: L-a desființat Pantea! Cred că se lasă după meciul ăsta
Rapidistul ironizat de Mihai Stoica după derby: "L-a desființat Pantea! Cred că se lasă după meciul ăsta"
ULTIMELE STIRI
ACUM, pe VOYO: Leeds - Everton 0-0 | &Icirc;ncepe meciul care &icirc;nchide prima etapă din Premier League
ACUM, pe VOYO: Leeds - Everton 0-0 | Începe meciul care închide prima etapă din Premier League
Farul - &rdquo;U&rdquo; Cluj 0-1, pe Sport.ro! Mikanovic marchează cu un șut dintr-un unghi imposibil. Iulian Cristea, eliminat
Farul - ”U” Cluj 0-1, pe Sport.ro! Mikanovic marchează cu un șut dintr-un unghi imposibil. Iulian Cristea, eliminat
Marian Iancu o ia peste picior pe FCSB: &rdquo;Dacă ajunge &icirc;n UEL va fi o Csikszereda a competiției&rdquo;. Ce a spus despre Tănase, Olaru și Șut
Marian Iancu o ia peste picior pe FCSB: ”Dacă ajunge în UEL va fi o Csikszereda a competiției”. Ce a spus despre Tănase, Olaru și Șut
Alesul lui Cristi Chivu! Inter forțează transferul unui fundaș de forță din Serie A. Discuții avansate
Alesul lui Cristi Chivu! Inter forțează transferul unui fundaș de forță din Serie A. Discuții avansate
Rapidistul ironizat de Mihai Stoica după derby: L-a desființat Pantea! Cred că se lasă după meciul ăsta
Rapidistul ironizat de Mihai Stoica după derby: "L-a desființat Pantea! Cred că se lasă după meciul ăsta"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Florinel Coman a mers la palat, dar Gigi Becali l-a trimis la plimbare: Să-și vadă de treaba lui!

Florinel Coman a mers la palat, dar Gigi Becali l-a trimis la plimbare: "Să-și vadă de treaba lui!"

Experimentul lui Becali la Rapid - FCSB, nereușit: Nu-l vom mai vedea

Experimentul lui Becali la Rapid - FCSB, nereușit: "Nu-l vom mai vedea"

7.000.000&euro; pentru FCSB!

7.000.000€ pentru FCSB!

Rapid - FCSB 2-2: derby fabulos pe Arena Națională cu un final demn de Oscar!

Rapid - FCSB 2-2: derby fabulos pe Arena Națională cu un final demn de Oscar!

Gigi Becali &icirc;și pune favoritul la zid după Rapid - FCSB: Ești prietenul meu, dar gata! Am dat ordin &icirc;n seara asta

Gigi Becali își pune favoritul la zid după Rapid - FCSB: "Ești prietenul meu, dar gata! Am dat ordin în seara asta"

Primul antrenor demis &icirc;n noul sezon: &rdquo;O rușine foarte mare&rdquo;

Primul antrenor demis în noul sezon: ”O rușine foarte mare”

CITESTE SI
Premierul Ilie Bolojan, despre situația economică a Rom&acirc;niei: &rdquo;Mai bine le spui oamenilor adevărul&rdquo;

stirileprotv Premierul Ilie Bolojan, despre situația economică a României: ”Mai bine le spui oamenilor adevărul”

Cum a renunțat Jason Momoa la fumat, deși consuma trei pachete de țigări pe zi Sursă: https://www.protv.ro/articol/115644-cum-a-renuntat-jason-momoa-la-fumat-desi-consuma-trei-pachete-de-tigari-pe-zi-pur-si-simplu-am-murit

protv Cum a renunțat Jason Momoa la fumat, deși consuma trei pachete de țigări pe zi Sursă: https://www.protv.ro/articol/115644-cum-a-renuntat-jason-momoa-la-fumat-desi-consuma-trei-pachete-de-tigari-pe-zi-pur-si-simplu-am-murit

Nicușor Dan, despre summit-ul din Alaska: O primă etapă pentru negocierile de pace. Trump face eforturi să oprească războiul

stirileprotv Nicușor Dan, despre summit-ul din Alaska: O primă etapă pentru negocierile de pace. Trump face eforturi să oprească războiul

Noua hartă a Ucrainei, desenată &icirc;n Alaska. Putin i-a spus lui Trump că dacă primește această regiune, războiul se &icirc;ncheie

stirileprotv Noua hartă a Ucrainei, desenată în Alaska. Putin i-a spus lui Trump că dacă primește această regiune, războiul se încheie

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
UFC
UFC 318: Holloway vs Poirier 3


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!