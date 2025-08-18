Cele mai tari imagini din Rapid - FCSB

Rapid - FCSB a contat pentru etapa cu numărul șase din sezonul regulat al SuperLigii României, iar la capătul celor 90 de minute cele două rivale au împărțit punctele.

Giuleștenii au primit vizita campioanei en-titre pe Arena Națională. Rapid a jucat pe cel mai mare stadion al țării din postura de echipă gazdă.

Sursă Foto: Sportpictures

Roș-albaștrii au avut un start perfect de meci. Mihai Lixandru a deblocat tabela de marcaj încă din minutul șapte, iar după o oră de joc, Daniel Bîrligea a dus scorul la 2-0.



Pe final, Evlir Koljic a micșorat diferența în minutul 83. Giuleștenii au forțat egalarea, împinși de galerie. Koljic a realizat ”dubla” în minutul 90+2. Iar Rapid a obținut, astfel, un punct pe Arena Națională.

Mihai Stoica: "Hazrollaj cred că se lasă după meciul ăsta. L-a desființat Pantea"



"Îmi pare rău pentru că din minutul 46 până am luat golul 2, cu excepția a două sclipiri a lui Dobre, am dominat copios la toate capitolele. Din minutul 46 până în minutul 83 am fost aproape perfecți. Erau câțiva jucători care aveau nevoie și de o victorie, în afară că au jucat foarte, foarte bine. Mă refer la Graovac, la Pantea, la Lixandru și la Toma. Toți 4 au făcut un meci excepțional.



Gândiți-vă la Pantea ce adversari a avut. Hazrollaj cred că se lasă după meciul ăsta. L-a desființat Pantea. După a venit Dobre. Nici cu Dobre nu i-a fost greu",a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

