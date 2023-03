Marian Copilu, la Petrolul: "Luni sau marți parafăm actele!". Prima măsură luată de noul conducător

De această dată, Marian Copilu va avea rolul de investitor, iar una dintre primele măsuri luate va fi aceea de a achita restanțele salariale către toți jucătorii.

Marian Copilu va prelua Petrolul

Informația a fost confirmată de președintele Petrolului, Claudiu Tudor, imediat după victoria cu UTA Arad, de aseară, scor 1-0.

"Ce pot să vă spun este că aseară (n.r - joi seară) s-au purtat ultimele discuții. S-a bătut palma cu membrii fondatori. Sperăm ca luni, cel târziu marți, să parafăm actele, băieții să își ia toate drepturile săptămâna viitoare, iar clubul să intre pe un făgaș normal.

Cu Marian Copilu suntem în negocieri de foarte mult timp. E un om de care avem nevoie și suntem convinși că va aduce plus acestui club. Nu a fost la acest meci, dar va fi la următorul.

ONG-ul nu poate fi transformat în SA. Trebuie să faci un SA paralel, e destul de complicat. Ca să fac o glumă, dacă a fost nevoie să vină un om din afara județului ca să ajute acest club, m-aș îndoi că fiind SA se vor îngrămădi la poartă firmele să ne ajute. Prahova are potență și sperăm ca și autoritățile să se uite mai atent la noi. Urmează un an important, centeneraul, iar această echipă are nevoie de susținere.

Cred că cel mai bine ar fi să vă spună el (n.r - Marian Copilu) după se vor parafa actele. Cu siguranță, în momentul sosirii lui, jucătorii vor fi cu banii la zi", a spus Claudiu Tudor, după meci.

După victoria cu UTA, Petrolul a urcat, cel puțin temporar, pe primul loc în play-out, cu 21 de puncte, la cinci lungimi în fața primei poziții care duce la baraj.

Marian Copilu a câștigat din postura de președinte patru titluri la CFR Cluj și două Supercupe. În 2019, el a fost desemnat cel mai bun președinte de club în cadrul Galei Fotbalului Românesc.

În ianuarie 2022, Marian Copilu a devenit președinte executiv la Universitate Craiova, însă după doar 10 luni, în octombrie, a decis să părăsească clubul, motivând că vrea să fie mai aproape de familie.